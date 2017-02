Te damos las claves del esquí más exclusivo en Sierra Nevada y Baqueira

Etiquetas

Martín Oltra es el director la Escuela Europea de Esquí. Argentino de nacimiento prefirió dejar el Perito Moreno y dejarse seducir por Granada y Sierra Nevada. Empezó a trabajar en la Escuela Europea en 1999 hasta que en 2002 le ofrecen dirigir la escuela y un par de años después la dirección antigua decide venderla y: "Decidimos quedárnosla y enfocar el negocio de una forma diferente a lo anterior", explica Oltra.

35 profesores exclusivos, renovación del material anualmente, más de 1.000 pares de esquí en alquiler y que marcas como Atomic (trabajan con ellos desde 2004) y Armani hayan confiado en ellos, nos da una pista de la profesionalidad y del hueco que ocupan tanto en Sierra Nevada como en Baqueira Beret sin necesidad de que pensar en los Alpes.

CLASES DE ESQUÍ DE MEDIO DÍA O DÍA COMPLETO, NO POR HORAS

CH: ¿En qué os diferenciáis del resto?

MO: En sus inicios queríamos diferenciarlo en los servicios de calidad y atención al cliente y enfocamos los cambios a esa línea. Todos los años renovamos el material para tener una oferta única en Sierra Nevada y tenemos un servicio más personalizado de cara a la gente. Así creamos un producto específico para familias como family kids, que da cobertura a un colectivo que pensamos que estaba descuidado aquí y facilitarles las cosas para que disfruten tanto los niños como los padres. Y en el ámbito de clases, apostamos por un producto de calidad y nos diferenciamos del resto de las escuelas de aquí, que solo ofrecían una hora y nosotros comenzamos a ofrecer servicios de medio día o de un día completo.

CH: ¿Encarecen mucho los precios de servicios de las clases de medio día o de una tarde?

MO: El esquí es un deporte caro y entendemos que la gente es consciente de ello. Hay variedad de productos y de público y nos enfocamos al tipo de gente que agradece la calidad del servicio y confía en el producto final.

ESQUÍ CON MÁXIMO DE 5 NIÑOS Y PARA LOS DE 3 AÑOS SON GRUPOS DE 3

CH: ¿en que consiste el "family kids'?

MO: Acondicionamos un local en la plaza como punto de acogida, adaptado para familias con niños para que se pudieran separar a los padres de los hijos teniendo más horas de juego incluso con otros niños. Así el momento de separarse y de quedarse con un profesor que no conocen se hace más amigable. Los grupos son muy chiquititos de máximo 5 niños, a diferencia de otros que tienen de máximo 8 o 9 niños. Y para los más pequeños de 3 años son grupos de 3 niños, entonces el producto es muy personalizado. Al dedicarle medio día o el día completo distribuyes el tiempo de aprendizaje del niño y así se divierta, juegue y quiera volver a la nieva y aprenda a esquiar y no se estrese y era el objetivo del producto.

¿CÓMO INCENTIVAR A LAS FAMILIAS QUE NUNCA HAN PISADO LA NIEVE?

CH: Incentivos a las familias que nunca han pisado la nieve...

MO: Lo principal es ponerte en buenas manos y saber que te van a cuidar y que tienen todo organizado. Sierra Nevada tiene muchas ventajas, la configuración de montaña están adaptadas a la hora de moverse, tienes al lado la ciudad de Granada, por si algún familiar no quiere esquiar, el clima cuenta con más del 90% de días de Sol, no suele hacer mucho frío, la gente del sur es encantadora y la gastronomía.

CH: ¿Qué ofrecéis más allá del esquí en vuestros paquetes?

MO: Organizamos los paquetes en función del cliente. Desde el hotel, hasta actividades mas allá del esquí, como paseos en raqueta o hacer un viaje en máquina pisanieves al Veleta para disfrutar del atardecer, adaptarnos las necesidades de cada familia y por eso personalizamos los servicios.

La combinación del esquí con la gastronomía, un espectáculo o las visitas a Granada donde pasar las tardes fuera de la estación, es otra ventaja que presenta Sierra Nevada. La Alhambra se convierte en un producto muy atractivo.

CH: La imagen de la escuela europea, con trajes de Armani, no crees que echa para atrás a familias, que a lo mejor no cuentan con esas posibilidades.

MO: La imagen a veces nos beneficia y otra no nos ayuda tanto, por eso intentamos adaptarnos a todo tipo de presupuestos para que la gente que tenga unos presupuestos mas ajustados también puedan disfrutar de la nieve. Puede venir todo el mundo.

CH: ¿Qué tal está siendo la experiencia en Baqueira?

MO: La temporada comenzó difícil, recien acaba de nevar ahora y con la temporada asegurada, un proyecto nuevo y reducido en el comienzo pero que aspira a ser lo mismo que tenemos aquí.

¿BAQUEIRA O SIERRA NEVADA?

CH: Hay distintas condiciones entre estaciones.

MO: La primera diferencia es la configuración de montaña, una es más alpina como es Baqueira y Sierra Nevada es más sol y pistas más abiertas, Granada cerca. El encanto de Baqueira es una valle y su encanto es la situación donde está y la opción se rutas gastronómicas y el clima no es tán benévolo.

CH: Da la sensación de que Baqueira es más premium.

MO: Eso son modas y como lo encasilla la gente, porque como la familia real esquiaba allí pues las celebrities fueron y atrajeron a gente más vip, pero no es así, las dos tienen posibilidades desde muy premium a muy básico.

LOS TRES AÑOS LA MEJOR EDAD PARA EMPEZAR A ESQUIAR

CH: ¿A qué edad es bueno para los niños que comiencen a esquiar?

MO: Creemos que la mejor edad es desde los tres años, pero hay niños mas pequeños que se introducen bien en este mundo. A los 3 años su sistema motriz está más desarrollado para aprovechar y aprender cuando son un poco más pequeños. La forma de introducción es con juegos, para que quiera volver a la nieve y más adelante aprenda a esquiar, pero lo principal es que le guste al nieve.

CH: ¿Quién es el público mas agradecido?

MO: El más agradecido es el padre, por la tranquilidad y el que más lo disfruta es el niño, porque es el que demanda que quiere venir y volver.

CH: ¿Cuántas clases tiene que dar una persona para considerar que sabe esquiar?

MO: La gente es menos agradecida con el esquí, porque en comparación con el tiempo que uno dedica a otro que puede ser durante todo el año... Los resultados no pueden tomarse que en una primera experiencia sean mala.

CH: ¿Cuál es la solución para conseguir el nivel y no pasarlo mal?

MO: Tomar más clases, ya que depende de la persona, pero si se toman 2 o 3 horas de clase al día durante una semana, puede acabar la semana moviéndose por casi todas las pistas.

EL ÉXITO ESTÁ EN LA AFINIDAD ENTRE EL PROFESOR Y EL ALUMNO

CH: ¿Hay diferencias entre hombre hombres y mujeres?

MO: No, depende de la personalidad de cada uno. El secreto está en saber reconocer el perfil que más se adapta a cada alumno.

Tenemos las entrevistas a la hora de contratar el paquete, sentados, donde la secretaria sabe identificar cual es el perfil de profesor que más se adapta el cliente, que es otro de los puntos que diferencia a nuestros servicios. El éxito está en la afinidad entre el profesor y el alumno.

CH: En un grupo de varias parejas, que cada uno tienen un nivel distinto, ¿qué recomiendas para que sea el aprendizaje mas efectivo?

MO: La division de gente la hacemos por niveles y por edades, intentamos identificar tres segmentos: niños peques, lo más jóvenes entre 12 y 18 y de hay para arriba los juntamos.

CH: El personal conoce todos los nombres de los clientes...

MO: Buscamos que el cliente se sienta único. Todos valoramos que alguien nos dedique un tiempo solo para nosotros.

Estamos en un medio hostil que viene determinado por el clima y damos la opción de que las familias cambien las fechas y no tengan que acudir por obligación si está haciendo mal tiempo.

CH: ¿Y en el caso con los hoteles?

MO: El hotel es particular y es lo único que no se pueden modificar porque no depende del tiempo. El fortfait y la clases se canjea por otro día duante el mismo periódo de la temporada.