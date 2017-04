¿Quién es la cuarta hermana de Gloria Camila?

Etiquetas

Gloria Camila está siendo una de las estrellas de Supervivientes 2017. La hija de José Ortega Cano ha demostrado que tiene un carácter y temperamento que no se achanta con nada.

Aunque su tremenda bronca con Alba Carrillo y su madre sacó lo peor de sí misma, la joven ha mostrado que tiene una sensibilidad y un cariño especial hacia el resto de sus compañeros; exceptuando a Bigote Arrocet al que ella considera un auténtico vago dentro de la isla que no le dirige la palabra por temor a molestar a María Teresa Campos.

Y es este tema el que más duele a la hija de la desaparecida Rocío Jurado. Gloria Camila siente auténtica devoción por su familia, en especial por sus hermanos y sus sobrinos, Rocío y David Flores. Su amor por ellos le ha llevado a preguntarse en numerosas ocasiones el motivo por el cual, su hermana mayor no tiene relación con ellos.

¿QUÉ PENSARÍA ROCÍO JURADO DE LA ACTUAL RELACIÓN ENTRE SUS HIJOS?

Sin ningún tipo de reparo, Gloria no ha dudado en explicar que las cosas marchaban bien con Rocío Carrasco hasta que se murió su madre, entonces ahí la relación se terminó: "Supongo que no nos aceptará como hermanos. No tengo otra teoría. Por pensar, se pueden pensar muchas cosas, que no nos aceptará nunca, que ya se había terminado el papel de hacer de hermana."

Una relación rota que como ella misma explicó a Jorge Javier, molestaría mucho a su madre: "Pensaría que qué tontos somos. Pero es que yo no lo he decidido. Yo tenía 13 años y qué iba a decidir con esos años".

Aún así, esa tristeza choca de lleno con la alegría que siente al hablar del resto de sus hermanos. Preocupada siempre por los progresos de José Fernando en su lucha contra las adicciones que tiene, Gloria Camila ha encontrado en la familia de Ana María un auténtico salvavidas.

El nacimiento de José María Ortega Aldón colmó de felicidad a los Ortega Cano después de muchos meses de sufrimiento. El pequeño es la alegría de la casa, y ella no duda en dedicarle todo el tiempo que puede. Pero además, Gloria Camilia tiene una cuarta persona a la que ella considera su hermana.

"Que yo cuente somos cuatro", afirmaba desde Honduras al presentador de Supervivientes. Esta cuarta hermana que se sumaría a Rocío Carrasco, a José Fernando y a José María es la hija de Ana María Aldón. Una joven que se ha convertido en una de las mejores amigas y confidentes de Gloria Camila; por ese motivo, no es de estrañar que la hija de Ortega Cano la considere una hermana.

