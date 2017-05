La delegada de la Junta ve obligado que las instituciones fomenten el bienestar y la dignidad de los mayores

Etiquetas

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, ha asistido este martes al acto 'Mayores 4x4: Homenaje a Nuestros Mayores más Activos 2017', incluido en el Programa de Participación Social del Mayor, Días del Mayor Colonia de Fuente Palmera (Córdoba), donde ha dicho que las instituciones están obligadas "a apostar por políticas que fomenten la calidad de vida, bienestar y dignidad de los mayores".

Según ha informado la Junta de Andalucía, Crespín ha justificado tal posición con el argumento de "una sociedad que no cuenta con sus mayores, que no les da su sitio y no les favorece es una sociedad injusta y no merece la dignidad de serlo".

En este sentido, ha hecho referencia a las políticas que se llevan a cabo desde el Gobierno andaluz, "para dignificar la calidad de vida de las personas mayores" y ha destacado todos los ámbitos de los servicios sociales de los que los mayores son beneficiarios. Igualmente, ha subrayado que en las zonas rurales "estas personas gozan de los mismos derechos, en claro ejemplo de igualdad de oportunidades entre territorios".

La delegada ha destacado compromisos como la Tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco, un documento que, de forma gratuita, la Junta pone a disposición de las personas mayores de 65 años y que permite disfrutar de prestaciones y servicios sociales de forma ágil y directa, como descuentos en el Servicio Andaluz de Teleasistencia, desplazamientos interurbanos en autobús por Andalucía, productos ópticos y audífonos y otros (hoteles, cines, encuentros deportivos, monumentos y parques temáticos), además acceso al Servicio de Orientación Jurídica y al Servicio de Comedor en los Centros de Día de la Junta de Andalucía o la solicitud de ayudas para la adecuación funcional de viviendas.

Otros servicios se refieren a bonificación en el transporte interurbano, que pretende favorecer los desplazamientos de las personas mayores en transportes públicos por Andalucía, contribuyendo a mejorar su autonomía personal y su calidad de vida.

Por otro lado, Crespín ha aludido al programa 'Por un millón de pasos', que se enmarca en las iniciativas para la promoción del envejecimiento activo, y que se lleva a cabo para fomentar la actividad física como hábito saludable.

Junto a ello, la Administración autonómica tiene en marcha planes relativos a la promoción de salud, prevención y tratamiento de enfermedades, sin olvidar la Ley de Dependencia, "que financia la Junta casi en su integridad y que está suponiendo un desahogo igualmente para muchos mayores y sus familiares, además de ser una fuente de generación de empleo". A lo largo de este año se van a incorporar a 800 mayores cordobeses con grado de Dependencia nivel 1 a los CPA para ayudarles a mejorar su situación mediante los talleres y actividades que se ofertan.

La delegada del Gobierno andaluz se ha referido a otros servicios, como la educación permanente que "ofrece la Junta de Andalucía, por el que las personas mayores pueden acceder a la formación y ver colmada una vieja aspiración o la posibilidad de abrirse al mundo, mediante las herramientas de las nuevas tecnologías, a través de los Centros Guadalinfo de acceso a Internet".

Córdoba es la provincia andaluza con mayor número de personas mayores de Andalucía y la previsión es que lo siga siendo y, "por este motivo, es más necesario si cabe creer en las personas mayores, fomentar su bienestar y calidad de vida", según ha resaltado la delegada.

JORNADAS EN FUENTE PALMERA

Crespín ha felicitado a los organizadores de las jornadas de Fuente Palmera, por el que ha sido un "completo programa de actividades, del que han disfrutado los mayores de Fuente Palmera, con una alta participación, dejando a las claras que las personas mayores de este municipio son sumamente activas, inquietas y participativas".

Según ha señalado, "ha sido una semana intensa de actividades culturales, de ocio, lúdicas y recreativas, en la que han demostrado su implicación en la vida del municipio y sus ganas de compartir con los demás".

Crespín ha felicitado por esta iniciativa 'Al abuelo 4x4', o lo que es lo mismo, el abuelo todoterreno, "que resume todo lo que representa una persona mayor en la sociedad de hoy y también es un reconocimiento a todo lo que ha vivido".

La delegada ha indicado que, desde el Gobierno andaluz, trabajan para dotar a los mayores "de las herramientas que les ayuden a llevar de una manera más activa esta etapa de su vida, cargada de ilusión, entrega y generosidad y a los demás". En este sentido se ha referido a las políticas de envejecimiento activo, encaminadas a "facilitar a los mayores esas ganas de vivir, compartir y disfrutar".

Crespín se ha referido a los asistentes como "la memoria de todo un pueblo, a la vez que los artífices de los cambios que durante todos estos años ha experimentado la sociedad y, en especial, la sociedad rural, la de nuestros pueblos, municipios, aldeas o ELAs".

Con su trabajo, los mayores ha logrado "que crezca un pueblo, en este caso Fuente Palmera", dando "una oportunidad a sus hijos de "formación y educación en una época además en que la vida no resultaba precisamente fácil, ni había las oportunidades que hay hoy, y lo que es más importante, tampoco contaban con las libertades que", gracias precisamente a los mayores, se pueden "disfrutar ahora".

Crespín se ha referido a los mayores como "un ejemplo y orgullo" para sus familias y "para toda la sociedad". Ha valorado su "capacidad de aportar en cada situación para la que se les requiere, tanto en el ámbito público, como en el colectivo, plenamente activo, que suma para construir sociedad, para defender valores como la participación o la solidaridad, que nos hacen mejores y también en el ámbito privado, donde son el alma de sus familias y constituyen un referente para sus hijos y nietos"

La delegada ha dicho que "en este acto de hoy, reconocemos una trayectoria vital, un modelo a seguir, un ejemplo para todos y todas", lo que en este día se ha personificado en la Asociación San Isidro Labrador, con 235 socios y socias, como "ejemplo de envejecimiento activo", además con la incorporación de las mujeres a esta asociación, a cuyo presidente, Jesús Pila, ha hecho entrega de un reconocimiento.