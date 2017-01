La jueza aplaza otros 10 días el desahucio de una familia viguesa para que Xunta y Ayuntamiento la realojen

Etiquetas

La jueza aplazará otros 10 días el desahucio de una familia de Vigo, los vecinos Gerardo, Inés y sus tres hijos, para que las administraciones "se pongan en marcha" para conseguirles otra residencia ante su situación "de vulnerabilidad", vivienda que pagarán con el 'bono algueiro' de la Xunta, la ayuda al alquiler del Ayuntamiento de Vigo, y la Risga, que ya están tramitando.

Así lo ha comunicado este viernes la presidenta de la Federación de Asociación Veciñais de Vigo Eduardo Chao, María Pérez, tras reunirse junto a los padres con la magistrada que lleva el caso, a la que han explicado las condiciones de la familia: Ella está enferma, ninguno tiene trabajo ni ingresos, y en su actual piso acumulan una deuda de alrededor de 3.300 euros.

Según ha explicado Pérez, la jueza les indicó que la documentación de oposición al desahucio se presentó "fuera de plazo" y hasta el momento no se había hecho constar la situación de vulnerabilidad, por lo que el juzgado "no actuó". "Es una situación muy grave, nunca tuvo que haberse producido el mal trago que han pasado, y más habiendo menores", ha sellado.

No obstante, este viernes, tras la reunión, la jueza ha puesto en marcha "el mecanismo" para paralizar el lanzamiento otros 10 días --inicialmente estaba previsto para este jueves, pero en el último momento se consiguió aplazar hasta el lunes--, y están a la espera de saber el día concreto en que se cumplirá el nuevo plazo. "Salimos contentos, con prudencia", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que confían en que antes de que finalicen los 10 días, las administraciones consigan una nueva vivienda para realojar a la familia. "Exigiremos que así sea, y haremos lo que tengamos que hacer para que así sea, porque esta familia no se puede quedar en la calle bajo ningún concepto", ha remarcado.

El padre de familia, Gerardo, ha reconocido que "aún no está todo hecho", pero "ya --ven-- una salida, más o menos". "Es un alivio", ha refrendado su pareja, Inés, que también ha pedido ayudas para las familias de la ciudad que están en la misma situación. "Esto no se lo deseo a nadie, es inhumano. Menos plantitas y menos adornitos y más humanidad", ha reclamado.

ONCE DESAHUCIOS EN TRÁMITE

Precisamente, la responsable del gabinete de bienestar social e intervención socioeducativa de la federación, Teresa García, ha comentado que en la oficina municipal de bienestar social que atiende la zona del Casco Vello de Vigo "hay a día de hoy en trámite 11 desahucios", a los que se suma este caso que es atendido por la federación directamente.

"En las oficinas municipales están entrando desahucios continuamente", ha asegurado García, que ha considerado que si sólo en esta oficina hay 11 casos "concentrados en una semana", extrapolar esas cifras al resto de oficinas supone que "está habiendo desahucios y situaciones muy sangrantes en la ciudad".

"Es algo que está pasando en esta ciudad; esperamos que de verdad se pongan manos a la obra y no haya desahucios en Vigo", ha añadido María Pérez, que ha mantenido que si hay un desahucio en la ciudad "no hay partida" para dar respuesta. "Que todo el mundo se conciencie de que no es sólo hablar, las dos administraciones juntas tienen que solucionar el problema", ha dicho.

EMPLEO

En este marco, García ha admitido que, aunque también "tiene que haber ayudas" para personas sin recursos, lo que tiene que crearse en Vigo es un plan de empleo que dé solución a una "situación insostenible". "La gente lo que quiere es trabajar, no vivir de las ayudas miserables que hay aquí", ha recalcado.

De hecho, ha denunciado que la anulación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Vigo, así como la actual situación del Área Metropolitana de Vigo, hace que "se esté paralizando" tanto el asentamiento de nuevas empresas que se quieren establecer en la zona como el empleo, y que contrariamente, "se esté creando paro".