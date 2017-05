Alejandro Albalá desmiente que no quiera firmar el divorcio de Isa Pantoja

Etiquetas

Isa Pantoja y Alejandro Albalá están cada vez más cerca de pasar página y dejar atrás su polémico y fugaz matrimonio. Después de encontrarse con algunos problemas en la admisión de la demanda de divorcio, la expareja ya puede celebrar que el proceso sigue su curso.

Sobre los rumores que apuntaban a que Albalá no quería firmar el divorcio a la hija de Isabel Pantoja, ha sido el mismo protagonista el que se ha encargado de desmentirlo.

"No, no es cierto" nos confiesa el ex de Isa Pantoja sobre los rumores de que no quiere firmar el divorcio. "Yo tampoco entiendo de derecho como para explicarte" asegura Albalá sobre un supuesto acuerdo regulador.

En cuanto a las últimas declaraciones de Chabelita, que aseguraba que tenía medio novio y le pedía consejo amoroso a Jorge Javier, Alejandro no ha dudado en reaccionar: "Me alegro".

Parece que la pareja ya ha dejado más que atrás su boda en México, donde se casaron según Alejandro, por un motivo muy claro: "Por amor". Un amor que ya está más cerca de su punto y final con la aceptación a trámite de su demanda de divorcio.