Cañamero ve "una imprudencia por parte del Gobierno no querer que la gente se exprese"

El diputado de Unidos Podemos por Jaén, Diego Cañamero, ha considerado que "es una imprudencia por parte del Gobierno del Partido Popular no querer que la gente se exprese".

Así lo ha señalado este viernes a preguntas de los periodistas sobre el referéndum 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña, ante lo que ha afirmado que "los pueblos tienen derecho a decidir y a expresarse" y ha defendido que en "el tema de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía o cualquier territorio" debe existir en el Estado "una ley que permita esas posibilidades".

"Como la ley del divorcio. Existe y hay gente que no se divorcia nunca. Yo no me he divorciado todavía, igual no me divorcio nunca pero cuando llega el momento y hay que divorciarse, se divorcia uno", ha comentado para añadir que "lo importante después es las condiciones en que cada uno se va", de modo que se analicen "qué responsabilidad" hay con el Estado o si durante el tiempo que se ha formado parte "se te ha privilegiado o se te ha dado".

Cañamero ha apuntado que "para que exista esa ley es necesario que la gente empiece a pronunciarse y si en Cataluña toca ahora, pues muy bien". Cuestionado sobre la posibilidad de que esa consulta se haga fuera de la legalidad o sin garantías, ha afirmado "cuando se trata de un derecho universal, del derecho de la gente a poder manifestar sus pretensiones" no se entra en legalidad.

"Entramos fundamentalmente en que se contrapone a una ley general del Estado. Pero ética y moralmente no es ilegal el que la gente se pueda pronunciar en unas urnas. ¿Qué ilegalidad puede tener que yo, como ciudadano, diga lo que pienso. Otra cosa es que después se conceda o no, pero que diga lo que pienso", ha concluido.