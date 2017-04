La familia española de Azman Mohamed atribuye a "coacciones" su "cambio de actitud" respecto a su regreso

Etiquetas

Su hermana española reclama al Gobierno que "actúe inmediatamente" para que Azman se pronuncie "con los dos pies en España"

La familia española de Azman Mohamed Yahya, un joven de 25 años de edad natural del Sáhara Occidental pero nacionalizado español tras ser acogido por esta familia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), ha atribuido este jueves a "coacciones" el "cambio de actitud" protagonizado por el muchacho, quien tras comunicar que habría recuperado su pasaporte, habría anunciado su decisión de permanecer "un tiempo más" con su familia biológica.

Azman, que actualmente cuenta 25 años de edad, comenzó a pasar de niño sus primeros veranos en España y en 2002, su familia biológica habría "cedido la tutela" del por entonces menor de edad a su familia de acogida de Sanlúcar, con lo que el niño, de origen saharaui, "se quedó definitivamente" a residir en el mencionado municipio.

Su arraigo fue tal, según Carmen Moreno, hermana española del joven, que en 2011 Azman Mohamed Yahya obtuvo "la nacionalidad española, con pasaporte y DNI español", toda vez que a lo largo de los años, el joven habría realizado varias visitas a su familia biológica.

El pasado 30 de agosto de 2016, según Carmen Moreno, Azman viajó hasta los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, para pasar unos días con sus familiares biológicos, si bien "tenía un billete de avión para volver el 12 de septiembre".

Pero como consecuencia de presuntas "presiones y chantajes" de su familia biológica, según Carmen Moreno, Azman habría postergado su regreso a España hasta el 17 de octubre, con motivo de la boda de una de sus hermanas biológicas. No obstante, el joven no habría podido acudir a embarcar en su vuelo de regreso a España, porque varios de sus familiares, entre ellos sus propios padres, le habrían "retenido a la fuerza", arrebatándole "el pasaporte, la cartera y su teléfono móvil".

"AISLADO EN UNA JAIMA"

A partir de ahí, y según el relato de esta vecina de Sanlúcar la Mayor, Azman habría pasado "diez días aislado en una jaima de los campamentos de refugiados", toda vez que desde entonces, aunque habría dejado de estar literalmente retenido como tal por su familia biológica, no habría podido regresar a España al no serle devuelto su pasaporte y el resto de su documentación.

No obstante, después de trascender a la opinión pública el caso de este joven, Carmen Moreno ha explicado a Europa Press que Azman ha entrado en contacto con su familia española, para informar de que "le han dado el pasaporte", si bien "se tiene que quedar un tiempo" más con su familia biológica. "Le han dado el pasaporte, pero ha cambiado su actitud y ahora dice que se tiene que quedar un tiempo más", lamenta Carmen Moreno, opinando que Azman está sufriendo "coacciones".

A tal efecto, ha señalado las grabaciones de audio enviadas por el joven a su familia biológica. En tales grabaciones, recogidas por Europa Press, casi entre sollozos, el joven dice sufrir "maltrato psicológico" y tener "a todo el mundo en contra", manifestando incluso su deterioro físico. "Las grabaciones demuestran clarísimamente que quiere regresar", ha dicho Moreno, exponiendo que la última de ellas es de fecha 30 de diciembre, y que en su última comunicación, Azman "no es el mismo que hace dos días".

"No sé si es una maniobra de su familia biológica o del Frente Polisario, pero está coaccionado", ha dicho Carmen Moreno, quien reclama al Gobierno central que "actúe inmediatamente", para que el joven se pronuncie "con los dos pies en España, porque allí no es libre". "No vamos a quitar la denuncia hasta que esté en España y decida libremente", ha dicho.