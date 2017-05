Los españoles mayores de 50 años, entre los europeos que peor califican su estado de salud, especialmente las mujeres

Etiquetas

Los españoles mayores de 50 años están entre los ciudadanos europeos que peor califican su estado de salud, especialmente las mujeres y aquellas que cuidan de un familiar, según se desprende del estudio 'Salud en la vida adulta y su relación con el envejecimiento saludable', realizado por la Fundación Mapfre e investigadoras de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Estos datos que contratan con el hecho de que la esperanza de vida en España sea de las más altas de Europa. De hecho, tal y como ha informado el director de Promoción de la Salud de la Fundación Mapfre, Antonio Guzmán, entre 1908 y 2012, los hombres de 50 o más años han pasado de representar el 17,1 por ciento del total de la población masculina a un 33,4 por ciento y, en el caso de las mujeres, del 18 por ciento al 30 por ciento.

Sin embargo, cuando se les pregunta por su estado de salud, no la suelen calificar como buena. Esto se explica, a juicio de Rosa Gómez-Redondo, una de las investigadores, en el hecho de que las mujeres siguen realizando más tareas domésticas que los hombres y que, por ejemplo, en España las ciudades no están tan adaptadas para los mayores como en otros países Europeos.

Para alcanzar esta conclusión, los expertos analizaron casi 20.000 entrevistas de la Survey of Health Ageing and Retirement in Europa y de la Encuesta Nacional de Salud. "El objetivo ha sido conocer dónde residen las oportunidades para seguir aumentando la esperanza de vida de los adultos españoles", ha argumentado Guzmán.

En concreto, según el trabajo, más del 50 por ciento de la población europea mayor de 50 años considera que su estado de salud es bueno (33%) o muy bueno (27,5%), si bien existen "importantes" diferencias entre países. Así Suecia, Países Bajos y Dinamarca son los territorios cuya población mayor mejor se siente mejor (20%), situándose por encima de la media europea (11%). Por el contrario, Estonia e Italia son los países con una mayor proporción de mayores de 50 años que creen tener un mal estado de salud, situándose España cerca de estas regiones y por debajo de la media europea.

LOS CUIDADORES SON LOS QUE PEOR CALIFICAN SU SALUD

Aunque en ambos sexos la percepción sobre su salud decae conforme avanza la edad, son las mujeres las que en todos los grupos de edad suelen sentirse peor. Por ejemplo, el porcentaje de hombres españoles mayores de 50 años que consideran que su salud es excelente, buena o muy buena asciende al 61,8 por ciento, mientras que en las mujeres se sitúa en el 53,5 por ciento. Además, el 46,4 por ciento de las mujeres califica su salud de mala o muy mala, mientras que sólo se ven así el 38,1 por ciento de los varones.

Por otra parte, el estudio ha puesto de manifiesto que las personas que cuidan de otras perciben peor su estado de salud que las no cuidadoras, especialmente las mujeres. Esto se debe, tal y como ha explicado la investigadora, a que ellas suelen asumir las tareas de apoyo informal más exigentes y de mayor duración y tiempo como, por ejemplo, el aseo, lo que incide negativamente en su bienestar y percepción de salud.

Asimismo, a estas mujeres se les añade los elementos vinculados con los problemas emocionales, las pocas horas de descanso y el consumo de tabaco en las mujeres. Y es que, suelen tener más dolores, cuadros de ansiedad y depresión que los hombres, esto hace que, además, ellas consuman más medicamentos que los varones.

Por todo ello, la investigadora, cuyo que ha realizado el trabajo junto a Celia Fernández-Carro, Noelia Cámara-Izquierdo y Aina Faus Bertomeu, ha destacado la necesidad de poner en marcha políticas sociales que permitan la consolidación de redes de apoyo y la conciliación de las obligaciones familiares, laborales y sociales.