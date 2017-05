Las familias extremeñas gastaron más de 150 euros en juguetes el último año, casi la mitad en Reyes

Etiquetas

Las familias extremeñas gastaron en el último año entre 150 y 200 euros en juguetes de media, y casi la mitad de esta cantidad se destinó en la campaña de Reyes y Navidad, según un estudio realizado por el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor y el Laboratorio Extremeño de Juguetes, organismos dependientes del Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex).

Asimismo, el 18,5 por ciento de los hogares con niños realizan un gasto menor de 100 euros mientras que poco más del 10 por ciento efectúa compras de juguetes superiores a 400 euros.

De sus conclusiones se desprende que la época principal en la que se adquieren juguetes es en Navidad o Reyes (45%), y en días especiales como cumpleaños, santos o fin de curso (35%).

En cuanto a la elección de los juguetes, manifiestan mayoritariamente que son los niños y los padres de forma conjunta los que eligen los juguetes que se compran en el hogar, con casi un 60 por ciento de los encuestados, según informa la Junta en una nota de prensa.

Dentro de los criterios que más influyen en la decisión de compra de los juguetes, el "educativo" es el que más destaca, con un 42,6 por ciento, seguido de la "seguridad" y el "precio". Por otro lado, entre los tipos de juguetes que prefieren los hijos e hijas, destacan las videoconsolas, un 29,8%, los deportivos, un 21,6%, y de construcción, con un 16,4%.

EL 42% COMPRA ONLINE

Otro dato a tener en cuenta es que el 42 por ciento de los hogares extremeños manifiestan que han adquirido juguetes vía internet en alguna ocasión, lo que sigue demostrando la tendencia a las compras online en nuestra región. La confianza en esta vía, así como la obtención de mejores precios en muchos casos, son razones que justifican esta tendencia, según el estudio.

Un porcentaje importante de los encuestados manifiestan que leen el etiquetado de los juguetes y le dan importancia, en concreto más del 60 por ciento. Casi el 47 por ciento encuentra el etiquetado necesario, sin embargo el 30 por ciento afirma que este es confuso en cuanto a su contenido.

La encuesta incluye también una variable experimental para saber cómo influiría en la decisión de compra de un juguete la información que proporciona el etiquetado respecto al fomento de ejercicio físico.

Para ello se ha realizado una pregunta al final del cuestionario, utilizando en el enunciado un símbolo ficticio (que indica que fomenta el ejercicio físico), que no está dentro de los pictogramas reconocidos legalmente.

El 60,6 por ciento de los encuestados manifiestan que "lo comprarían preferentemente". Por el contrario, un 28 por ciento afirma que "me sería indiferente" y no llega al 1 por ciento los que afirman que "no lo compraría". El 10,9 por ciento no sabe o no contesta.

Esta encuesta sobre "Compra y Consumo de Juguetes en Extremadura" tiene el objetivo de conseguir una visión aproximada del comportamiento de compra de los hogares extremeños en el sector de los juguetes. Este trabajo pretende conocer los factores y criterios que inciden en la demanda de juguetes, tipo de establecimientos de compra, época preferente y cantidad destinada a la compra, o la importancia que se le da al etiquetado.

El trabajo de campo ha consistido en 264 encuestas a los responsables de compra de juguetes de los hogares de los municipios extremeños que se ubican en las 17 Mancomunidades Integrales en las que este organismo de consumo presta su servicio, así como en Badajoz, Cáceres y Mérida.