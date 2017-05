La gran fiesta de Vogue reúne a los rostro más conocidos de la moda

Etiquetas

La revista Vogue organizó una de sus fiestas más especiales, y es que la 'Who's on next' estuvo repleta de rostros conocidos del mundo de la moda, pero también de otros ámbitos sociales.

Entre los que se dejaron ver en el photocall de la gran fiesta estuvieron Eugenia Silva, que apostó por un ajustado vestido blanco con el que lució la recta final de su embarazo o Natalia Ferviú, con un 'look' de lo más arriesgado, volvió a mostrar su lado más sincero y habló sin tapujos sobre la gran depresión que sufre su padre, "mi papá tiene depresión como mucha gente y hago flaco favor escondiéndolo" y aseguró que "ni he sido criada entre algodones, ni me va bien la vida, con bajones, con subidones, con familia que quiero mucho y que por desgracia pasa lo que pasa".

Mucho más discretas con la prensa estuvieron Natalia Sánchez, el sustituto de Cristina Rodríguez en 'Cámbiame', Juan Avellaneda, Rocío Crusset, Raquel Sánchez Silva, Rocío Crusset o Elena Furiase que se limitaron a posar de lo más sonrientes y con 'looks' de lo más variados.