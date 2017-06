El hombre que apuñaló ocho veces a su pareja en Miguelturra dice no recordar nada de la agresión

Etiquetas

F.B., el hombre que apuñaló en Miguelturra (Ciudad Real) hasta en ocho ocasiones a la que aún era su pareja sentimental el 14 de noviembre de 2014, ha asegurado este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Ciudad Real que no recuerda nada de los hechos y que sólo quería acabar con su vida porque estaba deprimido.

El acusado, que ha sostenido que esa noche bebió mucho, ha rechazado en todo momento que agrediera, insultara o amenazara a su mujer antes de aquella noche, "jurao por mis hijos", y ha achacado la ruptura de la pareja en verano de 2014 "a que nos faltó dinero".

"Aquella noche tomé mucha bebida y estaba muy afectado. Lo único que recuerdo es a mi hija pequeña en el pasillo delante de mí para que no me matara", ha dicho antes de asegurar que no le afectó que su pareja pudiera tener una nueva relación "igual que mis anteriores parejas".

Protegida tras un biombo ha testificado la víctima, quien ha reconocido que lo comunicó en el Centro de la Mujer de Miguelturra los insultos y amenazas que recibía si bien ha insistido en que ocurrían y que fueron uno de los motivos de la ruptura.

De la noche de la agresión recuerda que, después de que él la despertara para hablar y ella le pidiera que esperara al día siguiente, le siguió al baño donde lo encontró con un cuchillo que le quitó y se llevó a la cocina. Tras regresar a hablar con él y preguntarle por qué se quería suicidar, él le asestó un puñetazo y la arrastró a la cocina donde la apuñaló.

De la agresión ha dicho no recordar mucho salvo que no podía mover las piernas, que tras apuñalarla en el estómago le pidió que parara, que trató de zafarse usando un taburete y que no sabe cómo escapó al pasillo aunque sí que cuando estaba allí le dijo "te quiero" tras apuñalarla.

Tras un biombo ha declarado también la hija mayor de la víctima --fruto de una relación anterior-- que ha dicho que esa noche no estaba borracho y que lo oyó hablar tranquilamente con su madre hasta que escuchó un golpe y salió de su habitación a ver qué pasaba, momento en el que vio cómo arrastraba a la mujer.

"Le grité 'Paco no' pero me empujó y me caí al suelo. No sabía qué hacer y me encerré en el baño y llamé a Emergencias. Cuando salí encontré el pasillo lleno de sangre y a él diciendo que la había matado", ha relatado.

Su hermana, que en el momento de los hechos tenía 9 años, ha contado que ella no recordaba a su padre borracho esa noche y que la despertaron los gritos, por lo que al salir de su cuarto lo único que vio fue a su madre tumbada en el suelo y a su padre encima apuñalándola.

La sesión de este martes ha finalizado con el testimonio de las primeras vecinas que socorrieron a la víctima, de la que han dicho que tenía la cara completamente ensangrentada y con una raja, quienes han destacado que no habían oído peleas previas y que F.B. era "uno de los mejores vecinos" que tras los hechos estaba "como ido".