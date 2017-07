El Congreso de Honduras prohíbe el matrimonio infantil

Etiquetas

El Congreso de Honduras ha aprobado en un debate parlamentario que se ha prolongado hasta horas de la madrugada del jueves un decreto para modificar el Código de Familia con el objetivo de prohibir el matrimonio infantil en la nación centroamericana, según informa el diario local 'La Tribuna'.

El texto, impulsado por la diputada Fátima Mena, deroga el artículo 16 del Código de Familia, que de forma genérica prohíbe el matrimonio hasta la mayoría de edad (21 años) pero admite dos excepciones: para hombres de 18 y mujeres de 16 que cuenten con la autorización correspondiente y para personas de edades inferiores, cuyo matrimonio quedará convalidado "por el hecho de no separarse" o "si la mujer hubiere concebido".

"Yo les agradezco, señores diputados", ha dicho la directora de Plan Internacional en Honduras, Belinda Portillo. "Hoy ustedes legislaron por los que no votan, por los que no tienen partido político, por las que no tienen voz, por las niñas hondureñas", ha destacado. "Hoy se hace historia. Hoy sembraron la semilla para una nueva Honduras", ha valorado.

Además, Portillo ha afirmado que los beneficios de prohibir el matrimonio infantil van más allá de los relacionados con la defensa y protección de los Derecho Humanos. Según ha augurado, el PIB crecerá 3,5 puntos porque ahora más niñas acabarán sus estudios y se incorporarán al mercado de trabajo como profesionales cualificados.