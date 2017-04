GAYS Y LESBIANAS QUIEREN DECLARAR EL 14 DE ABRIL DÍA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DENTRO DE LAS PAREJAS LGTB

Etiquetas

La Confederación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales Colegas, el Observatorio Español contra la LGBTfobia y el Bufete de Abogados Patón&Asociados quieren instaurar el 14 de abril como Día Nacional contra la Violencia Intragénero, en memoria del primer asesinato ocurrido en el seno de un matrimonio igualitario del que mañana se cumplen ocho años.El crimen tuvo lugar en la localidad almeriense de Adra, el 14 de abril de 2009, cuando un hombre asesinó a su exmarido y después se suicidó, lo que provocó una gran consternación en el pueblo.Así, las tres organizaciones han puesto en marcha una campaña para visibilizar la violencia que ocurre en el seno de matrimonios y parejas del mismo sexo, que a su juicio es igual o superior a la que ocurre en parejas heterosexuales pero “permanece invisible”.Según Colegas, en estos momentos “existe una clara desigualdad” en cuanto a la respuesta que reciben las víctimas de esta violencia, que no pueden acogerse a las medidas contempladas en la ley de violencia de Género y tampoco exigir las mismas penas para sus agresores."REALIDAD INVISIBLE"Por ello, esta asociación reclamó que la futura Ley Estatal Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación LGBTI incluya medidas de protección legales, policiales y recursos sociales similares a aquellos de los que disponen en este momento las mujeres víctimas de violencia de género.En opinión de Colegas, “la violencia doméstica o intragénero en parejas homosexuales es una realidad invisible que sufren muchos gays y lesbianas en España, y que generalmente no se denuncia y no se contabiliza, siendo las tasas de violencia en hogares gay-lésbicos comparables o incluso superiores a los hogares heterosexuales”. Ello se debe al estigma y al hecho de que muchas personas todavía no viven de forma abierta su homosexualidad, con lo que ocultan sus relaciones de pareja a familiares y amigos, argumentó.Colegas instó por ello al Ministerio de Interior a recopilar estadísticas de todas las intervenciones policiales de violencia entre parejas LGBTI, lo que “serviría para tener una visión cuantitativa global del fenómeno, visibilizarlo en nuestra sociedad y luchar contra él de forma efectiva”.