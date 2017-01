UNIDOS PODEMOS PIDE ELIMINAR TRABAS AL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados “sobre la reforma de la legislación civil, respecto a la capacidad de las personas con discapacidad visual y auditiva para testar, otorgar escritura pública y contraer matrimonio”, para que sea debatida en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.La PNL, aceptada a trámite por la Mesa de la Cámara Baja, indica en la exposición de motivos que la actual legislación en materia de matrimonio, testamentarias y otorgamientos de escrituras públicas “incluye un régimen excepcional de prohibiciones y especialidades en referencia a los colectivos de personas con discapacidad visual y auditiva que, siendo justificables en el siglo XIX, devienen inaceptables en nuestra actual realidad social”.“De esta manera, el actual Código Civil (artículo 56) y la Ley del Registro Civil (artículo 58.5) establecen la necesidad de informes médicos acreditativos de capacidad en el momento de contraer matrimonio, cuando una de las personas contrayentes esté afectada por deficiencias sensoriales (es decir, sea ciega, sorda, o sordociega)”, añade.Unidos Podemos indica que “esta exigencia de dictamen médico no solo es claramente intolerable, discriminatoria y un ataque a la dignidad de las personas, sino que deviene insostenible a la mera razón, por cuanto la discapacidad visual o auditiva no condicionan la capacidad de comprender el carácter y sentido del consentimiento matrimonial”. “Además de ello, contraviene la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2006, que insta a los países a eliminar las discriminaciones contra las personas con discapacidad”, continúa el texto.Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pide que se realicen las modificaciones necesarias en esta normativa para eliminar la exigencia de informes médicos acreditativos de capacidad.