Scarlett Johansson y su marido ponen punto final a su matrimonio

A Scarlett Johansson y Romain Dauriac se les acabó el amor el pasado verano. Según la revista People, la actriz y el periodista habrían puesto fin a su relación sentimental hace unos meses, aunque se desconocen los términos de la separación. La actriz de 32 años apareció en la Marcha de las Mujeres de Washington sin su anillo de bodas, lo que hizo saltar todas las alarmas.

Una fuente cercana al periodista llevaba a cabo unas enigmáticas declaraciones sobre la pareja. "He estado esperando esto durante algún tiempo. Romain y Scarlett nunca tuvieron sentido para mí. No son iguales. Siempre ha habido algo mal en esa imagen", decía el informador, una muestra de que la estrella no era del agrado de algunas personas cercanas al francés.

El matrimonio se conoció en octubre de 2012 durante un almuerzo en Nueva York y en septiembre de 2013 la ganadora de un BAFTA lucía un anillo vintage que confirmaba el compromiso de la pareja, que contraía matrimonio en secreto en 2014, poco después de dar la bienvenida a su hija en común, Rose Dorothy.

Además de compartir una hija de dos años y una vida en común, Johansson y Dauriac comparten negocios. Ambos son copropietarios de la marca de palomitas Yummy Pop. Fueron vistos juntos por última vez el pasado mes de diciembre en la inauguración de una tienda en el Teatro de Gymnase de París.