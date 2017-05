EL ‘WORLD PRIDE 2017’ LUCHARÁ ‘POR LOS DERECHOS LGTBI EN TODO EL MUNDO’

Etiquetas

El Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales Bisexuales (Felgtb), anunciaron este martes que ‘Por los derechos Lgtbi en todo el mundo’ será el lema de la manifestación del Orgullo Lgtbi del 1 de julio, que este año coincide también con la celebración del Wolrd Pride en Madrid. Cogam y Felgtb eligieron esta frase para “enviar un mensaje global en el que se recoja la necesidad de seguir instando a todos los países a seguir legislando para que se alcance la plena igualdad entre las personas Lgtbi y el resto de la sociedad”.“La situación difiere muchísimo entre unos y otros”, explicó el presidente de la Felgtb, Jesús Generelo, que detalló que “en algunos de ellos el debate está en la conquista de derechos civiles, como el matrimonio o la adopción en igualdad de condiciones, mientras que en otros lo que es de extrema urgencia es acabar con la criminalización y persecución de las personas Lgtbi, quienes en países como Arabia Saudí, Mauritania o Irak todavía pueden llegar a ser condenadas con la pena de muerte”.En este sentido, añadió que “tampoco podemos olvidar que la transexualidad sigue siendo considerada una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud, hecho que resulta indignante”.Por su parte, el presidente de Cogam, Jesús Grande, hizo hincapié en que “el Orgullo en Madrid es uno de los mayores del mundo y en esta ocasión batiremos records con multitud de personas reivindicando sus derechos y mostrándose libremente en igualdad y diversidad”.“El 1 de julio nos manifestaremos por las calles de la capital haciéndolo por quienes no pueden hacerlo en sus países y por quienes son discriminadas en cualquier ámbito de sus vidas, perseguidas, asesinadas, pero también en reconocimiento y homenaje por quienes han luchado para llegar hasta aquí y ya no están entre nosotras”, agregó.Ambas organizaciones recalcaron que la manifestación del Orgullo Lgtbi no es ni una cabalgata ni un desfile, sino un acto de reivindicación política y de celebración de la diversidad y la inclusión, donde “salimos a la calle conjuntamente para mostrar nuestro orgullo de ser como somos, así como la necesidad de seguir avanzando para acabar con todo tipo de discriminación por nuestra orientación sexual, identidad de género o expresión de género”.