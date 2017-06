El libro de memorias del exatleta olímpico indigna a Kris Jenner, sus hijas y sus hijastras

Etiquetas

Enfado general de las Kardashian con Caitlyn Jenner a cuenta de sus memorias. Y cuando decimos el clan entero, nos referimos también a Kendall y Kris Jenner. En los últimos días se ha hablado mucho de las declaraciones de Kim Kardashian en el show de Andy Cohen.

En ellas aseguraba estar muy en desacuerdo con lo escrito por el que fuera su padrastro y en las que también apuntaba a que el porcentaje de posibilidades de buen rollo entre la matriarca y el exdeportista en estos momentos era "cero". Sin embargo, quien parece más enojada con el medallista olímpico es su propia hija, la súper modelo, que no puede entender la visión que ha dado de la familia y de la matriarca.

En el episodio 13 de Keeping Up With Kardashian, la californiana Kendall, de 21 años se muestra especialmente herida por lo relatado por su progenitor en su autobiografía, The Secrests of My Life.

"No entiendo por qué habla así de las Kardashian cuando son las niñas a las que él ha criado", decía a la cámara la celebridad. "Pienso que ella, por alguna extraña razón, cree todo lo que sucedió tal y como lo cuenta en el libro. No tiene ningún sentido para mí. ¡Esto es insano, mamá, es insano!", subrayó una Kendall indignada durante una charla en la cocina de Kris Jenner.

Se sintió especialmente dolida con algunos de los fragmentos del libro, en los que Cait afirma no haber disfrutado jamás del sexo con la madre de sus hijas pequeñas, testimonios que le alejan cada vez más de su padre.

"No ha pagado un recibo desde 1972. Ni siquiera sabía lo que costaba un jardinero", decía una desesperada Kris para rebatir a su exmarido cuando la acusaba de amasar una fortuna de la que él no vio ni un centavo.

"Ella formó tres familias con tres personas diferentes y al final ha destrozado a todos", le comentó la esposa del rapero a su progenitora, sentenciando al final que no podía seguir siendo respetuosa por más tiempo con Cait después de leer sus palabras.

"No quiero tenerla a mi alrededor", añadió. Sin embargo, esto solo fue una reafirmación, ya que Kim se lo dejó muy claro a la cara durante el episodio: "Habla mal de mi madre e iré a por ti".