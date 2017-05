Una de cada cuatro mujeres en España renuncia a tener hijos por su carrera profesional

Etiquetas

Una de cada cuatro mujeres en España asegura que ha renunciado a tener hijos por avanzar en su carrera profesional, según el estudio 'Maternidad y trayectoria profesional', realizado por IESE Business School, en colaboración con Laboratorios Ordesa, que analiza los factores que limitan el pleno desarrollo laboral de las trabajadoras madres o potenciales madres.

El micromachismo, la falta de un reparto ecuánime de las responsabilidades en el hogar, la falta de apoyo institucional a la familia y la maternidad y las estructuras jerárquicas rígidas en las empresas son algunos de los principales obstáculos con los que se encuentran las mujeres, según este trabajo, basado en una encuesta a 8.500 personas, la mayoría mujeres de entre 25 y 45 años con hijos menores de 12.

El estudio revela que más de la mitad de las mujeres y hombres encuestados reconoce haber tenido menos hijos de los que deseaba. En concreto, señala que mientras que en España el número de hijos deseados es de 2,52, sin embargo, se tienen de media 1,32 hijos. Además, hay casi un hijo de diferencia entre los que se espera tener y los que finalmente se tienen.

"Este estudio refleja el gran drama que viven muchas madres o potenciales madres que quieren tener hijos y no pueden o, cuando los tienen, no cuentan con ningún apoyo en la empresa", ha afirmado durante la presentación la profesora Nuria Chinchilla, directora del Centro Internacional I-WILL (IESE Lidership), que ha advertido de que "es muy representativo de lo que está pasando en España", donde, "no hay políticas progresistas de apoyo a la maternidad y la familia".