¿El jugador Chicharito querría regresar al pasado?

Etiquetas

Donde hubo fuego... Quedan cenizas. Y si no que se lo digan a Chicharito que habría dado un giro a su vida para volver al pasado. El delantero del Bayern Leverkusen y ex jugador del Real Madrid habría vuelto a caer en las redes de su ex novia.

A pesar de que se había anunciado el compromiso con la periodista Lucía Villalón con quien mantenía una idílica relación que gritaban a los cuatro vientos en las redes sociales, la llama del amor se habría apagado. El deportista podría haberle sido infiel con la también periodista mexicana Leticia Sahagún, con quien mantuvo un largo noviazgo de siete años.

Una fuente cercana al medio TV Notas, ha desvelado que el mexicano durante sus vacaciones a Guadalajara, intentó volver a retomar el contacto de la guapa presentadora y volvería a saltar chispas.

Una noticia que ha destrozado a Lucía Villalón con quien tenía planes de matrimonio. Ambos se conocían en el 2015 y comenzaban un noviazgo en el que todo parecía ir sobre ruedas. Sin embargo la periodista no ha pasado últimamente por su mejor momento. Dos operaciones de neumotórax la mantuvieron durante un largo tiempo alejada de los medios sin embargo parece que Javier Hernández no estuvo a su lado.

Ahora Lucía Villalón comienza una nueva etapa intentando pasar página tras haber perdido al hombre con el que iba a comprometerse.