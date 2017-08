El padre de Aalla dice que su hijo no hizo nada, solo dejó el coche al hermano

Etiquetas

La familia de dos de los terroristas abatidos en Cambrils, Yousseff y Said Aallaa y del detenido puesto en libertad tras declarar en la Audiencia Nacional, Mohamed Aalla, ha roto su silencio. En declaraciones a los medios de comunicación ha asegurado que su hijo "no ha hecho nada" y que solo le dejó el coche a su hermano.

Ante una aluvión de cámaras que le esperaba en la puerta de su casa, el padre -que se llama Ibrahim- ha asegurado sentirse contento por la liberación de su hijo mayor, Mohamed, propietario del A3 con que se perpetraron los atentados de Cambrils.

De hecho, ha dicho que está "contento porque está en casa" y ha explicado que su hijo llegó en taxi desde Madrid. La familia ha tenido que pagar el taxi a su llegada a Ripoll, residencia de la familia, dado que el Mohamed no tenía dinero.

Ha señalado que el mayor de sus hijos dejó el coche a su hermano para que, supuestamente, buscara un empleo. "Nosotros no sabemos nada. Han cogido a Mohamed también. Pero él no ha hecho nada". Preguntado por la última vez que vio a sus vástagos, ha respondido que el jueves por la tarde fue la última que vez que les vio.

Said fue abatido en Cambrils y Mohamed, dice, la tarde de los atentado se encontraba en la playa de Roses (Girona) con su mujer. Respecto al tercero, Youssef-muerto en Alcanar- ha asegurado que vivía fuera y que era el que más frecuentaba la mezquita.

No sospecharon nada

Mohamed Aalla (padre de Youssef, Said y Mohammed) ha reiterado que él no iba a la mezquita, y que todos los padres de los terroristas "no sabían nada". Asimismo, ha mostrado su preocupación al no darse cuenta de la radicalización de los jóvenes.

Ibrahim Aalla, que ha intentado responder el máximo de preguntas a los medios pese a su nerviosismo, también ha explicado que no tenía constancia de que sus hijo fueran a ninguna casa en Alcanar.