El hombre que amenazó con tirarse por la ventana, víctima del prestamista Antonio Arroyo, logra una vivienda alternativa

Fabián y su madre Francisca, una mujer de 86 años que sufre Alzheimer avanzado, han logrado que el propietario de la vivienda les dé un aplazamiento de un mes y medio para abandonar su domicilio, cuyo desahucio estaba previsto para este viernes.

Así lo ha manifestado a Europa Press uno de los vecinos de la familia, que ha detallado que la alternativa que les han dado es otra vivienda en Alcalá de Henares que aún no tiene suministros.

"La vivienda es de ellos de toda la familia. Ganada con su sudor. Y ahora irán a otra, pero tendrán que poner todo en funcionamiento", ha comentado el vecino, quien ha asegurado que la familia es presuntamente víctima del prestamista Antonio Arroyo, uno de los "mayores estafadores hipotecarios" de España, según la Policía.

Fabián ha explicado que pidió a Arroyo, que esta misma semana se libró de un juicio por prescripción del delito, 50.000 euros. La familia le ha puesto dos querellas.

"He estado a punto de cometer una locura 'in extremis'. Esta muy presionado. Este señor me ha quitado mi vida, dinero, mi casa. Y me ha dejado en la ruina", ha explicado, indicando que su madre no es consciente de lo que pasa.

El aplazamiento se produce después de que el hombre amenazara a con tirarse por la ventana desde un cauterio piso si desahuciaban a su madre.

A primera hora de la mañana, agentes de la Policía Nacional se han personado en la calle Alfanfa de Madrid, en el madrileño barrio de Valdeacederas en Tetuán, para proceder al desalojo.

Los agentes, apoyados por municipales, han impedido que familiares de Fabián, el hijo de la afectada, pudieran subir al piso. En concreto, se trata de los hijos del hombre, que han tratado de dialogar sin éxito con los agentes.

El Samur Social estaba a favor de un aplazamiento del desahucio por el grave estado de la mujer, que se encuentra en cama por el avanzado estado de su enfermedad.

En estos momentos, el hombre se encuentra apostado en el balcón, amenazando a los agentes con tirarse. Vecinos y amigos de la familia se encuentran concentrados en la vivienda lanzando mensajes de apoyo y tranquilidad a la afectado.