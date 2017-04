Alberto Fernández (PP) pide una respuesta policial y social para los menores que inhalan cola

Etiquetas

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha exigido un plan de seguridad y servicios sociales para los menores que inhalan cola en Ciutat Vella, porque requieren "una respuesta contundente de la Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra", en coordinación con la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (Dgaia) de la Generalitat.

Junto a la consejera del PP en el distrito Elisabeth Jiménez, Fernández ha pedido este jueves en declaraciones a los medios que el Ayuntamiento promueva este plan de seguridad y servicios sociales "para poner fin y freno a las molestias y a los problemas que generan los llamados niños, y no tan niños, de la cola", entre los que también hay mayores de edad, ha dicho.

"Únicamente abordando esta cuestión desde una perspectiva de seguridad, sin complejos, y de servicios sociales, con sensibilidad, se podrá resolver un problema" que perjudica la seguridad y la convivencia del barrio y a los vecinos, comerciantes y usuarios de equipamientos públicos como el Casal de Jóvenes y la Escuela de Adultos del Palau Alòs, ha señalado Fernández.

Ha exigido al Ayuntamiento y a la Generalitat ofrecer "una respuesta sin aplazamientos" y permanente, y no soluciones puntuales cuando el problema se desborda, aumentando la presencia policial y de Servicios Sociales, porque el problema vuelve a surgir cuando se reduce.

El dirigente popular ha pedido a ambas administraciones medidas para garantizar los pisos tutelados necesarios y la atención imprescindible: "No pueden mirar hacia otro lado ni hacer discursos desde el buenismo, y no se puede permitir la aceptación o la no actuación eficaz ante esta situación".