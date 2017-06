La SEGG avisa del "fenómeno nunca antes visto" del envejecimiento de la población

Etiquetas

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha avisado de que el envejecimiento actual es un "fenómeno nunca antes visto" en la historia de la humanidad ya que, por primera vez en todo el mundo, el grupo de personas mayores de 65 años supera al de 0 a 14 años.

Asimismo, respecto a España, y según datos de febrero de 2017 de Eurostat, en el país residen 8.657.705 personas mayores de 65 años, lo que representa el 18,4 por ciento de la población que es de 46.557.000 personas. De hecho, España es el país con mayor esperanza de vida, en el momento del nacimiento, de los 28 países de la Unión Europea, con una media de 83,3 años.

Un índice del que son responsables las mujeres españolas, las más longevas de Europa, con una expectativa de vida al nacer de 86,2 años y que, en comparación con los 35 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) solo supera Japón.

Por otro lado, la SEGG ha recordado en 2050 Europa tendrá 58 millones de personas con más de 65 años y que, en 2007, la Organización para las Naciones Unidas (ONU) señaló que en 35 años, España se convertiría en uno de los países con la población más envejecida del mundo con su 38 por ciento de la población por encima de los 65 años y el 12 por ciento con más de 80 años.

"Un nuevo fenómeno que exige a su vez un nuevo abordaje que dé respuesta en positivo a esta situación, integrando las experiencias e investigaciones de la totalidad de profesionales en materia de envejecimiento", pero no únicamente desde el sector médico, es decir, geriátrico, "sino también desde el ámbito gerontológico que aglutina todas las ciencias que tratan el envejecimiento", ha comentado el presidente de la SEGG, José Antonio López Trigo.

DEMANDAS Y NECESIDADES NO CUBIERTAS

Además, a su juicio, esta situación requiere una atención y el establecimiento de recursos especializados ya que hay muchas demandas y necesidades que "no se cubren". Y es que, la organización lleva años reclamando una unidad geriátrica al menos, por cada área hospitalaria y doblar su número de profesionales en geriatría para todo el país. Actualmente en España ejercen alrededor de 500 geriatras, cuando no debería haber menos de 1.000.

Sin embargo, advierte López Trigo, el envejecimiento, aún genera miedo y hasta "repulsa" en algunos ámbitos. "Miedo a tratar y atender a la persona, por la complejidad de tratar lo que se tiene que tratar y porque no se quiere que esta labor nos afecte. Miedo, a pesar de que en el día a día todos los médicos y médicas, excepto los pediatras, tenemos pacientes mayores a los que tratar y es nuestra obligación", ha enfatizado.

Asimismo, prosigue, en muchas ocasiones se observa cómo se discrimina por edad, cómo no se atiende de la misma forma a personas mayores que a las jóvenes o cómo algunas personas toman decisiones por las personas mayores* no veo que se reivindique el refuerzo de la medicina interna y que no aparezcan los geriatras por ningún lado.

"Esta es "una necesidad real y demandada que se cuestiona y se excluye como si fuera a molestar o como si fuera algo extraño. Por el contrario, yo digo que vengan los geriatras, que hay pacientes para todos. Lo único que tenemos que procurar es tener la mayor cantidad de medios y dispositivos posibles para atender bien a las personas", ha zanjado.