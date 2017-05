ACAE Rioja pide dejar de "ocultar" el acoso, una realidad que deja una huella "imborrable"

Etiquetas

"Si se educara en el respeto y en la tolerancia, en vez de en la competitividad y la rivalidad, mejor nos iría"

La Asociación contra el Acoso Escolar en La Rioja (ACAE) ha pedido, ante la conmemoración, mañana, 2 de mayo, del Día contra el Acoso, dejar de "ocultar una realidad que para muchos, marca en su infancia una huella imborrable para el resto de su vida".

En un comunicado remitido por la presidenta de la asociación, Beatriz Burgos, ha reconocido ser consciente de que, "para algunos, hablar sobre acoso escolar es sacar a relucir un tema que siempre ha existido y nunca ha pasado nada, pero como está de moda, ahora hay que hablar de ello".

"Para otros, simplemente es cosa de niños", ha añadido. Algo ante lo que ha considerado que "la ignorancia es muy atrevida". "Con ello no queremos faltar, sino remarcar que puede que realmente no se conozca el verdadero significado del acoso", ha afirmado.

Así, ha dicho, "acoso no son las rencillas entre hermanos o las gamberradas ocasionales en el parque fruto de algún malentendido o juego; eso son chiquilladas y, cuando uno se hace adulto se recuerda como tal, chiquilladas".

Sin embargo, "el acoso es un tema mucho más serio. Es intencionado, reiterado y siempre se nutre de apoyos mal informados, para hacer daño a una personita que aguanta más de lo que debería".

Ha pedido pararse "a pensar, por un momento, en cómo se tiene que sentir un niño, el cual es aislado, burlado y menospreciado durante un curso escolar del que no puede huir, dada la obligatoriedad del mismo; Hasta los 16 años, nada menos".

Ha asegurado que "si se oyesen los testimonios de todos y cada uno de los niños a los que" atiende esta asociación, "y a sus familias" a toda la sociedad les entrarían ganas "de unirse" a su "causa" porque "es espeluznante".

"El Acoso se permite y, lo peor de todo, se fomenta cuando se da de paso comportamientos inadecuados. La permisividad está haciendo mucho daño. Los niños son eso, niños, y necesitan límites, patrones de conducta bien definidos, afecto, cariño, atención*", ha reclamado.

Ha apuntado que, cuando el acosador "se siente cohibido por todas las personas que lo observan; cuando los compañeros se comportan como auténticos héroes, teniendo en cuenta las posibles represalias hacia ellos que pueden llevarlos a ser víctimas también; cuando los adultos de los centros toman medidas para frenar situaciones desafortunadas, estamos luchando para que el acoso no se lleve a cabo".

En cuanto a las víctimas, ha relatado cómo "los niños que se enfrentan al acoso somatizan, acuden al médico por dolencias que, en realidad, son consecuencia de los nervios de tener que enfrentarse diariamente a esta situación".

En este sentido, ha apuntado que la asociación nació "del buen hacer de una profesional sanitaria, Ana Mayoral, la cual desde su consulta de enfermería detectó cuánto daño estaba causando este problema en nuestra ciudad, y actuó".

Ha señalado que las familias interesadas en solicitar ayuda, tanto administrativa como psicológica o, simplemente orientación, pueden ponerse en contacto con ACAE mediante su teléfono de contacto: 611 469 819, incluso por whatsApp.

"Lo que más nos entristece es saber que el acoso se produce porque se permite. En realidad, es un tema tan fácil de cortar. Si se educara en el respeto y en la tolerancia, en vez de en la competitividad y la rivalidad, mejor nos iría", ha afirmado.

Así, a su juicio, "se realizan planes de convivencia y protocolos de actuación, pero lo que de verdad falta son límites y diálogo. No se habla, no se actúa, no se denuncia lo suficiente para solucionar".