LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO RECLAMA UNA LEY INTEGRAL DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN

Etiquetas

La Fundación Secretariado Gitano ha reclamado una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación, durante la presentación del Informe Discriminación y Comunidad Gitana 2017 que tiene como objetivo “sacar a la luz la situación de discriminación que sufren los gitanos por su condición étnica”.El director de la FSG, Isidro Rodríguez, fue el encargado de presentar este informe en un acto que contó con la presencia de la directora general de Servicios para la Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, María José Gonzálvez, y la directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de ese departamento, Lucía Cerón.Asimismo, representantes de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados se mostraron a favor de impulsar la aprobación de una Ley que cuente con el presupuesto suficiente para abordar todas las situaciones de discriminación desde la prevención a la sensibilización, pero incluyendo igualmente el componente sancionador.Por su parte, Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional, remarcó que “en España no se han incorporado y cumplido las directivas europeas en materia de igualdad” y actualmente “hay una desprotección jurídica en la actualidad de las víctimas de discriminación”. En este sentido, argumentó que “no puede salir gratis discriminar y por ello la igualdad deber ser impuesta y exigida en España”.En este sentido, Sara Giménez, directora del Departamento de Igualdad y No Discriminación de la FSG señaló que “no se puede cambiar una sociedad racista solo con la sensibilización”, sino que “los comportamientos que atacan la dignidad de las personas deben de perseguirse para proteger a las víctimas”, porque “afecta a otros derechos que finalmente llevan a la exclusión”.El informe relata 202 casos de discriminación en los que la FSG ha asistido a 334 personas, pero no da cuenta de todos los casos existentes, sino que presenta “una muestra a partir de una realidad desgraciadamente mucho más amplia”. Los ámbitos más relevantes en los que se han detectado los incidentes son medios de comunicación e internet (33%), empleo (21%) y acceso a bienes y servicios (15%).