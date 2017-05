Junta destaca que más de 1.800 entidades sin ánimo de lucro y corporaciones locales se beneficiarán de sus subvenciones

Etiquetas

PP dice que las necesidades de los más vulnerables "son reales, no ficticias" como los presupuestos y las políticas sociales de la Junta

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía que las subvenciones de su departamento para este año beneficiarán a más de 1.800 entidades sin ánimo de lucro y corporaciones locales, por un importe de más de 29,4 millones de euros, "como ya comprometimos en los presupuestos de este ejercicio".

La titular de Igualdad y Políticas Sociales, en respuesta a una pregunta formulada al respecto por la diputada popular Rosario Alarcón, ha recalcado el incremento presupuestario en esta convocatoria de 2017, ya que el pasado año era una convocatoria doble que contemplaba los ejercicios de 2015 y 2016.

Sánchez Rubio ha destacado que "la primera convocatoria de ayudas ya se ha publicado en el BOJA y asciende a 17,2 millones de euros". Estas subvenciones se dirigen a entidades públicas y privadas, y a personas y colectivos que precisan de una prestación o programa para cubrir sus necesidades específicas.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha aprovechado su intervención para "poner en valor el trabajo, colaboración y compromiso recíproco de la Junta de Andalucía y las Entidades participantes en desarrollo y la ejecución de los programas y las actuaciones que se subvencionan".

A esta convocatoria le seguirán otras líneas de ayudas como es el caso de las subvenciones destinadas al apoyo de la red de solidaridad y garantía alimentaria (que ascenderá a casi 6 millones de euros) o las dirigidas específicamente a la prevención comunitaria de las adicciones y al Plan Integral para la Comunidad Gitana para núcleos de población de más de 20.000 habitantes, por una cuantía de más de 2,8 millones de euros.

Sánchez Rubio ha recordado que "seguimos manteniendo estas subvenciones a pesar de los recortes y de las restricciones impuestas por el Gobierno de España. Un Gobierno Central que ha recortado su aportación al Plan Concertado en un 68% desde 2011".

Por su parte, Rosario Alarcón ha señalado que "la política social y de igualdad se aplica y no se predica y que los presupuestos se ejecutan y no se dibujan", porque las necesidades de los más vulnerables "son reales, no ficticias como sus presupuestos y sus políticas".

"Llevan mucho tiempo predicando y me pregunto por qué en tiempos de recuperación económica siguen aplicando el rodillo de los recortes de la presidenta Susana Díaz a los que más lo necesitan, por qué desde 2011 a los mayores les han quitado más de 14 millones de euros, o por qué al colectivo gitano les han quitado más de tres millones de euros condenándoles a la desigualdad", manifiesta Alarcón, que invita a la presidenta "a pasearse por zonas y barrios de transformación social y ver lo que han dejado de invertir, más de 27 millones y medio de euros".

De este modo, asegura que "no puede abanderar la igualdad y las políticas sociales quien recorta más de 79 millones de euros en subvenciones para política social e igualdad", e insta a Díaz que "para volver a volver deje su orgullo correr, deje de hablar y se calle y se ponga a trabajar por Andalucía, pero que lo haga desde la humildad y, sobre todo, no considerando a Andalucía un segundo plato".

Sánchez Rubio ha negado las palabras de Alarcón y ha dicho que la presidenta de la Junta "no ha faltado ni un segundo a su compromiso con Andalucía y con las personas más vulnerables y ha estado y está aquí comprometida con la gente". "Susana Díaz está a tope y ustedes no están ni se les espera", concluye.