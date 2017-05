EL PADRE DEL JOVEN QUE PROVOCÓ LA MUERTE DE UN ANCIANO EN TORREJÓN: "MI HIJO NO ES CONFLICTIVO NI AGRESIVO"

Etiquetas

El padre del joven que provocó este lunes la muerte de un anciano durante una discusión de tráfico en Torrejón de Ardoz (Madrid) pidió hoy perdón por lo ocurrido y aseguró que su hijo no es “ni conflictivo ni agresivo”.El padre contó hoy en ‘Herrera en la Cope’ la versión que le ha dado su hijo sobre lo que sucedió. El chico reconoce que “iba un poco fuerte y cuando frenó, el anciano dio con la garrota en el capó”. Su hijo le pidió que se retirase pero “no hacía caso”, y al saber que era gitano empezó a insultarle.Según el padre del chico, detenido e ingresado en prisión, los gitanos tienen mucho respeto a sus mayores. “Nosotros no matamos ancianos”, dice este hombre, que añade que el fallecido no murió “por un puñetazo ni por unapuñalada, mi hijo no ha mamado esa mala leche, nunca ha estado detenido”.El hombre confia en que toda la verdad salga a la luz. Explica que cuando el anciano cae al suelo su hijo “se puso nervioso y abandonó el lugar de los hechos, pero yo mismo lo llevé a comisaría”.