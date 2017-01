La Universidad de Alcalá acoge una exposición virtual sobre la persecución de minorías étnicas durante la Inquisición

Etiquetas

Una exposición virtual muestra la persecución de las minorías étnicas durante el periodo de la Inquisición, ha informado la Universidad de Alcalá de Henares en un comunicado.

Se trata de una muestra virtual realizada por el grupo de investigación GITHE -que trabaja en documentos antiguos, para ponerlos en valor y difundirlos- que puede visitarse en el enlace: https://textorblog.wordpress.com/2017/01/19/exposicion-minorias-etnico-religiosas-en-documentos-de-codea/

En esta exposición aparecen documentos de archivo, especialmente inquisitoriales, referidos a gitanos, judíos y musulmanes en España desde finales de la Edad Media y el desarrollo de la Edad Moderna.

Las menciones a estas minorías se encuentran en todo tipo de documentos, en los que se detallan sus ocupaciones y sus costumbres, que eran observadas y juzgadas por la población mayoritaria, la cristiana. Gran parte de las acusaciones, de hecho, procedían de la sociedad civil.

Aspectos relacionados con la vestimenta, la comida, la educación de los niños, la lengua en que se comunicaban o, incluso, sus hábitos de higiene aparecen reflejados en los textos y sirvieron como argumento para establecer normas en las que se prohibían muchas de las señas de identidad de estas comunidades.

Además, como señala la coordinadora de la exposición virtual, profesora e investigadora en la UAH, Belén Almeida, "estas minorías discriminadas se enfrentaban a veces a acusaciones, muchas de ellas fruto de la leyenda, como el rapto de niños, el envenenamiento de fuentes o la profanación de hostias consagradas".

"La persecución se mantuvo vigente, en el caso de judíos y musulmanes, mucho más allá de la orden de expulsión; en el caso de los gitanos, nunca fueron bien vistos, y también hay muchos documentos legales que evidencian el rechazo a sus hábitos y costumbres", ha indicado.

Estos documentos analizados "muestran que las cosas no han cambiado tanto con el paso del tiempo y las minorías son rechazadas simplemente porque no siguen los dictámenes de la mayoría, que es la que gobierna". "Acusaciones falsas sobre mal de ojo o rapto de niños son vertidas también hoy contra distintos grupos que no siguen las prácticas de la sociedad mayoritaria", ha señalado.

Las acusaciones frente a la Inquisición se van reduciendo a medida que pasan los siglos -aunque todavía en 1727 se celebra un acto de fe multitudinario que afecta a más de 300 personas- y los castigos también se van debilitando con el paso de los años, hasta que la Inquisición desaparece, a comienzos del siglo XIX. La discriminación, 'por desgracia', todavía continúa, como señala la investigadora de la UAH.

Los documentos presentes en esta exposición virtual también se registrarán en la página web del Corpus de Documentos Españoles Antiguos (CODEA) del grupo GITHE, que ya dispone de más de 2100 registros.