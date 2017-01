LA FELGTB CALIFICA DE "ABERRANTE" LA JORNADA DE HAZTEOIR QUE QUIERE "AYUDAR A LOS HOMOSEXUALES"

Etiquetas

Jesús Generelo, presidente de la Federación Española de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), calificó este jueves de "aberrante desde la perspectiva de los derechos humanos" la jornada que HazteOir.org ha organizado con el expsicoterapeuta norteamericano Richard Cohen, especializado en cambiar la orientación sexual."Esta jornada es algo inconcebible. Es aberrante desde la perspectiva de los derechos humanos e inconcebible desde la perspectiva científica. Está demostradísimo que cualquier intento de cambiar la orientación sexual no sólo es ineficaz, sino que también es dañino para la persona que lo intenta", explicó Generelo a Servimedia.Además, el presidente de la Felgtb alertó sobre las terapias que aseguran "curar" la homosexualidad, porque "están contravenidas por todas las sociedades de psiquiatría del mundo".Cohen, el escritor que dirigirá la jornada formativa para HazteOir.org, fue expulsado en 2002 de forma vitalicia de la American Counseling Association al ser acusado de violar su código ético y profesional.La Felgtb, aunque está indignada con esta jornada, de momento no pedirá su prohibición ante los tribunales, "porque han cuidado mucho la exposición de la misma, el lenguaje utilizado. Hablan de 'ayudar' y 'comprender' y no de 'curar'", porque "saben que la Ley de Igualdad Lgtb de la Comunidad de Madrid prohíbe las terapias de reconversión", como las que propone Cohen. Generelo alertó de que "las terapias de reconversión están proscritas por todas las sociedades científicas serias de todo el mundo y además, en Madrid son ilegales".JORNADAHazteOir.org ha organizado esta jornada formativa, que se celebrará el 25 de enero, para "comprender y ayudar a los homosexuales" con Richard Cohen, quien afirma que "si alguien quiere vivir una vida como gay, debe ser respetado. Si alguien quiere cambiar, también ha de ser respetado. Practiquemos la verdadera tolerancia, la diversidad real y la igualdad para todos". La jornada formativa para "ayudar" a homosexuales, en la que se tratará de responder a preguntas como "¿las personas nacen con sentimientos homosexuales o es una condición adquirida?", "¿es posible cambiar la orientación sexual de homosexual a heterosexual?" o "¿cómo podemos ayudar a aquellos que experimentan sentimientos homosexuales no deseados?", es gratuita, aunque es imprescindible inscribirse para poder participar en ella.