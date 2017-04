EL PSOE PIDE FACILITAR EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL DESDE CUALQUIER CONSULADO ESPAÑOL

Etiquetas

El PSOE anunció este lunes que presentará una proposición no de ley (PNL) para que las parejas homosexuales puedan casarse en cualquier consulado español, al margen de que el país receptor reconozca o no el matrimonio entre personas del mismo sexo.“Es necesario eliminar esa restricción para que realmente sea un matrimonio igualitario y las personas homosexuales tengan los mismos derechos”, afirmó el diputado socialista Antonio Hurtado, firmante de la iniciativa. Actualmente existen limitaciones para que estas personas puedan casarse en las oficinas consulares, como que el país acepte el matrimonio homosexual.“Este último requisito es el que representa una limitación más relevante y una discriminación para las personas homosexuales”, explicó el parlamentario. También hay otras restricciones, como que ninguno de los contrayentes tenga la nacionalidad del Estado receptor o que un miembro de la pareja esté domiciliado en la demarcación consular pertinente.A esto se suma el hecho de que varios países no contemplan el matrimonio consular, como Gran Bretaña, Austria, Suiza, Uruguay, Guatemala o Venezuela, donde está prohibido que los consulados oficien casamientos.“Es por ello que reclamamos al Gobierno que cambie la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado para que se excluya este condicionante y las personas del mismo sexo se puedan casar en los consulados españoles, independientemente de que el Estado receptor reconozca o no reconozca este matrimonio”, concluyó el PSOE.