La llegada de Trump coincidirá con una serie sobre los logros de los homosexuales en EEUU

Etiquetas

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca coincidirá con el estreno de una mini serie sobre la lucha por los derechos homosexuales en Estados Unidos. Aunque el republicano no es un fiel defensor de los derechos de las minorías, su creador confía en que al mandatario le gustará.

A pesar de decir una cosa y la contraria sobre infinidad de temas, Trump aseguró en campaña "Haré todo lo que esté en mi poder para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ de la violencia y la opresión de una odiosa ideología extranjera". Sin embargo, Mike Pence, el vicepresidente, es mucho más conservador y pertenece al ala dura del partido republicano, por lo que podría intentar derogar el matrimonio gay. Además, las dos cámaras están controladas por los republicanos.

'When we Rise' fue escrita por Dustin Lance Black, ganador del Oscar por el guión de la aclamada película 'Mi nombre es Harvey Milk'. La serie, de siete episodios, se emitirá desde el 27 de febrero en abierto. Es una adaptación de la autobiografía de Cleve Jones, militante de los derechos homosexuales y la lucha contra el sida. Está protagonizada por Mary-Louise Parker, Rachel Griffiths, Guy Pearce y la actriz transgénero Ivory Aquino, y ataca, según su autor, las posturas conservadoras de la extrema derecha, pero no les "declara la guerra".

"Donald Trump si la ve también podría amarla"

"Yo creo que muchos de los electores [del próximo presidente] amarán la serie, creo que Donald Trump si la ve también podría amarla. No escribí esta serie para la mitad del país", dijo Black en una conferencia de prensa en un seminario de la asociación de críticos de televisión (TCA), este martes en Pasadena (California).

La serie comienza con los disturbios de Stonewall de 1969 en Nueva York, punto de arranque de la lucha por los derechos de los homosexuales. Black explicó que haber crecido en el seno de una familia "muy conservadora, religiosa y de militares" en Texas le "dio las herramientas para escribir estas historias" de la vida real de una manera que, según espera, puede llegar a todo tipo de audiencia en el país.

La comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) ha logrado grandes avances en Estados Unidos en los últimos años, sobre todo después que en 2015 la Corte Suprema legalizara el matrimonio entre personas del mismo género. La serie es una oportunidad para decir: "Piensas que somos muy diferentes cuando la verdad es que somos iguales", indicó por su parte Aquino, que trabajó también en la aclamada serie de Amazon 'Transparent'.