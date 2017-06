MADRID. UN CLUB DE DEPORTE INCLUSIVO DE LA CIUDAD ABRE SUS JUEGOS AL WORLD PRIDE

Etiquetas

- Un alto cargo de Cifuentes alaba la ley del matrimonio homosexual y la "estrecha colaboración" con el Ayuntamiento en este tema. El club de deporte inclusivo G-Madrid Sports celebrará este año la novena edición de sus juegos deportivos anuales abriéndolos al World Pride, que tendrá lugar del 25 de junio al 2 de julio en la capital.Los Juegos del Orgullo Mundial se desarrollarán el fin de semana inmediatamente anterior, del 23 al 25, y este miércoles los presentaron el director general de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Comunidad de Madrid, Pablo Gómez-Tavira; la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, y el vicepresidente de G-Madrid Sports, Sergio Sellers. En el acto se entregó el título de embajadora de los Juegos a la periodista deportiva lesbiana Paloma del Río, que sustituye al waterpolista Victor Gutiérrez, que también declaró su homosexualidad. Los dos representantes políticos, de la Comunidad y el Ayuntamiento, coincidieron en destacar el ejemplo de los deportistas o personas relacionadas con el deporte que han declarado ser homosexuales, puesto que éste es un ámbito en el que “queda mucho por hacer” para visibilizar al colectivo y prevenir la discriminación. Del Río relató que tiene una lista de, según dijo a Servimedia, entre 15 y 20 deportistas célebres de cuya homosexualidad tiene constancia pero que no han querido reconocerla. Tanto ella como Gómez-Tavira y Mayer admitieron que a nadie se le puede pedir que tenga esa valentía, pero lamentaron que no lo hagan dada la repercusión social del deporte de élite. LA LEY ZAPATERO, "UN REFERENTE INTERNACIONAL"El representante del Gobierno autonómico del PP resaltó que España “es un referente internacional de pasos desde el punto de vista jurídico” en el reconocimiento de la diversidad sexual, elogiando la ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que su partido recurrió al Tribunal Constitucional, además de las autonómicas del Ejecutivo de Cristina Cifuentes.Además, subrayó que “la alianza entre la Comunidad y el Ayuntamiento en este tema es estrecha” y ambas instituciones van “por el mismo camino”; Mayer asintió con la cabeza.Sellers reconoció la escasa participación femenina en estos Juegos, en torno al 30%, puntualizó que G-Madrid Sports no lo componen exclusivamente socios homosexuales, porque se trata de favorecer la inclusión, y tuvo que responder a un asistente, inmigrante subsahariano y miembro de una asociación gay, quien acusó a las españolas de ser poco receptivas a los refugiados.“Me siento un gay dentro de los gays. No pensáis en los refugiados como miembros del colectivo”, se quejó. El vicepresidente de G-Madrid Sports contestó que, si es así, es por desconocimiento y no por falta de voluntad.