EL WORLDPRIDE MADRID 2017 EN 5,5 MILLONES DE CUPONES DE LA ONCE

- La FELGTB agradece "el gesto maravillloso" de la Organización. El WorldPride Madrid 2017 protagoniza el cupón de la ONCE del sábado 1 de julio, coincidiendo con la manifestación por primera vez en Madrid del Orgullo LGTBI mundial. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la bandera arcoiris y las reivindicaciones del colectivo LGTB.Este histórico cupón se presentó hoy en Madrid en un acto en el que estuvieron presentes Ángel Sánchez, director general de la ONCE; Juan Carlos Alonso, coordinador general del WorldPride Madrid 2017; Jesús Grande, presidente del colectivo LGTB Madrid (Cogam), y Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb). También se sumaron al evento Alaska y Mario Vaquerizo, que participan en la campaña del Eurojackpot de la ONCE.Los representantes de los colectivos LGTB agradecieron a la ONCE el gesto de dedicarle un cupón al WorldPride Madrid 2017 y Generelo lo calificó de "gesto maravilloso" de una de las "organizaciones mejor valoradas por la sociedad" porque "da mucho". Además, agregó que está seguro de que ese cupón ayudará a "arrancar las semillas del odio" que aún quedan contra las personas homosexuales.También recordó que los delitos de odio han crecido el año pasado un 36% "y son sólo la punta del iceberg porque este colectivo todavía no denuncia todo lo que sufre".Alaska, por su parte, destacó que "ya es casualidad que ahora que Mario y yo somos colaboradores de la ONCE desde la organización apuesten por este cupón. Las casualidades no existen, la ONCE siempre apuesta por causas justas. No hay claroscuros en sus acciones, ayudan a toda la gente que lo necesita".Mario Vaquerizo animó a todos los presentes a que acudan a la super manifestación del 1 de julio porque "por desgracia las manifestaciones como ésta siguen siendo necesarias. Hay que reivindicar la igualdad porque es necesaria y es además un síntoma de buena educación".Por último, el director general de la ONCE, Ángel Sánchez dijo que esta organziación "es amiga de la diferencia y enemiga de la indiferencia" y añadió que "el cupón nos ha dado la vida" porque "nos permite atender a esos cuatro millones de personas con capacidades diferentes que nos necesitan"."Vamo a seguir luchando para que la sociedad defienda los derechos universales de todos sin diferencias. El cupón del 1 de julio es el cupón de la igualdad. Lo importantes es que todos unamos esfuerzos para conseguir la igualdad", concluyó.Tres jóvenes con discapacidad, entre los que se encontraba la atleta paralímpica Gemma Hassen-Bey, reivindicaron su identidad sexual. Hassen-Bey anunció que también estará en la manifestación del 1 de julio "con mi silla del Kiliminjaro, con la que me estoy preparando para ser la primera mujer en llegar a esa cumbre en silla de ruedas".