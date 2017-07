Adnan Januzaj: "Vine a la Real Sociedad porque quiero disfrutar del fútbol"

Etiquetas

El nuevo delantero de la Real Sociedad, el belga Adnan Januzaj, aseguró que llega a España porque quiere "disfrutar del fútbol", ya que siempre ha oído "buenas cosas de la Liga española".

"Vine aquí porque quiero disfrutar del fútbol. Desde el principio creyeron en mí y estoy encantado de estar en la Real Sociedad", afirmó Januzaj en la rueda de prensa de su presentación como 'txuri urdin' celebrada este jueves.

El exjugaor 'Red Devil' se mostró "muy agradecido" porque la Real haya confiado en él para esta nueva temporada. "Estoy muy contento por empezar una nueva temporada con la Real Sociedad. Gracias por haberme elegido", señaló con una sonrisa.

El belga negó haber "hablado" con David Moyes, exentrenador de la Real y con el que coincidió esta pasada campaña en su cesión en el Sunderland, aunque siempre ha oído "buenas cosas sobre la liga española" y es por ello por lo que eligó "venir aquí".

"Como jugador he jugado en todas las posiciones. A mí me han entrenado para jugar de goleador, de delantero. Jugaré donde me indiquen los entrenadores para conseguir el mejor fútbol con el equipo", añadió Januzaj.

El atacante, de 22 años, manifestó estar "realmente impresionado con las instalaciones" de Zubieta. "No me esperaba lo que he encontrado. Es realmente increíble. Todas las instalaciones son fantásticas", indicó el futbolista, que aún no está al cien por cien ya que solo ha completado una sesión de entrenamiento.