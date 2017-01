Se busca Antonio Rodríguez Molina, desapareció el 10 de enero de 2017 en Berlanga (Badajoz)

Etiquetas

Este martes se cumple una semana de la desaparición de Antonio Rodríguez Molina. El 10 de enero, Antonio tenía que recoger a su mujer en su casa para ir al médico, pero nunca llegó a esa cita. Un mensaje en el que decía que “había fracasado como hijo, como marido y que también lo iba a hacer como padre” es la última pista que se tiene de él. Gracias a SOS Desaparecidos contactamos con su familia.

“Antonio es muy buena persona y es muy sensato. Él no nos haría esto si fuera consciente del daño que nos está haciendo. Es posible que haya tenido una depresión oculta y que no nos hayamos dado cuenta de ello”, reflexiona Dolores, mujer de Antonio.

El día que desapareció llevaba un pantalón de pana marrón con un jersey azul marino casi negro y unos zapatos Camper negros con los cordones beige. También llevaba una chaqueta de lana gris.

El día de su desaparición fue un día normal. “Por la mañana Antonio fue al banco a hacer unos recados, luego había quedado con él para que me recogiera y me llevara al médico entonces fue cuando recibí su mensaje. No habíamos detectado nada raro en él días antes, ahora si pensamos un poco igual estaba más triste... pero, por ejemplo, las navidades las hemos pasado en familia y todo ha sido normal”, relata Dolores.

Dolores está embarazada de unos pocos meses y destaca que Antonio estaba ilusionado con la llegada del bebé. “Todas las veces que he ido al médico el ha estado muy pendiente, me he hecho varias ecografías y el siempre estaba preguntando. Estaba muy interesado en todo el tema del bebé. Es muy raro, es como si le hubiera dado miedo o como si no estuviera contento con la vida”, destaca su mujer.

Si lo ha visto o tiene algún dato importante sobre este caso llame a este número de SOS Desaparecidos: 642 650 775 / 649 952 957

La primera hipótesis con la que trabaja la policía es con la de la marcha voluntaria. Su mujer nos cuenta que el mismo día que desapareció había sacado del banco 1.200 euros y unos días antes sacó unos 5.000. “El día que se fue me dejó unas llaves en la cochera porque sabía que yo no tenía. Dejó todo preparado antes de irse. Yo creo que lo tenía planeado desde hace tiempo, se llevó documentación, algo de ropa y el coche (Honda Civic Gris 1557-DJN). Él es una persona muy familiar... algo le ha tenido que pasar por la cabeza, no se si una depresión o una esquizofrenia”, concluye Dolores.