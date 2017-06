Dastis dice que "no hay novedades" sobre el español desaparecido en Londres y que están acuciando a las autoridades

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha asegurado que no tienen novedades sobre el joven español desaparecido en Londres, Ignacio Echeverría, tras el atentado del pasado sábado 3 de junio, al tiempo que ha asegurado que están acuciando a las autoridades británicas y no descartan ninguna posibilidad ya que alguna de las siete víctimas aún no está identificada.