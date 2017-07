La familia de Francisca Cadenas recoge 25.000 firmas para reclamar la intervención de la UCO en su búsqueda

Etiquetas

Uno de sus hijos critica que haya desapariciones "de primera" y otras "de segunda" a las que no se presta la debida atención

Familiares, amigos y vecinos de Francisca Cadenas, la mujer de Hornachos (Badajoz) desaparecida desde el pasado 9 de mayo, han recogido 25.000 firmas --15.000 en papel y 10.000 en la plataforma Cahnge.org-- con las que reclaman la intervención "directa" y "lo antes posible" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su búsqueda.

Con este mismo fin, los allegados de la desaparecida se han concentrado este jueves a las puertas de la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, donde el hijo menor de la desaparecida, José Antonio Meneses Cadenas, ha reivindicado que en todos los casos en los que se produzca una desaparición de alto riesgo, como el de su madre, intervenga la UCO "lo antes posible y de una manera directa, porque el tiempo corre en nuestra contra".

En todo caso, y en respuesta a los medios de comunicación, ha afirmado que "en ningún momento" se han sentido "desatendidos", ha dicho, al tiempo que ha añadido que los investigadores actuales "están realizando su trabajo de la manera más eficiente posible".

En esta línea, ha negado que su reclamación se produzca porque considere que los actuales investigadores del caso de su madre "no estén cualificados ni tengan los medios suficientes", pero considera que, al tratarse de una desaparición de alto riesgo, la UCO "debería haber intervenido desde el primer día porque el tiempo corre en nuestra contra, y cada día que pasa las pistas o indicios se pueden ir eliminando".

Asimismo, ha lamentado la "desigualdad" que hay entre unas desapariciones y otras. "Parece que hay desapariciones de primera y de segunda división", ha señalado, y asimismo, aunque reconoce que no es su caso, ha afirmado que "hay personas que no ven a sus familiares desaparecidos desde hace años y que no se les presta la atención que debería".

El hijo de la desaparecida ha reiterado una vez más que están convencidos de que no se trata de una desaparición voluntaria, porque su madres es "una persona querida en el pueblo" y "bien tratada por su familia". "En ningún momento barajamos la posibilidad de que se haya ido de forma voluntaria. A mi madre se la han llevado, es algo que tenemos claro", ha remarcado.

En cuanto a la investigación, ha señalado que se han abierto "varias líneas" y que ninguna de ellas está cerrada. Esta situación, en la que "a medida que pasan los días el tiempo corre" en su contra, está provocando en la familia y amigos "una herida que está abierta y latente" cuyo "dolor va incrementándose", así como una incertidumbre por "no saber donde está tu madre y en qué circunstancias se puede encontrar". "Es una angustia increíble", ha lamentado.

Finalmente, ha señalado que cada fin de semana en el pueblo se siguen organizando batidas, así como que el caso de su madre no tiene "ninguna similitud" con el de Manuela Chavero, la vecina de Monesterio (Badajoz) desaparecida hace ahora un año, porque, según ha señalado, tienen edades y circunstancias "diferentes".