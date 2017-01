Hallan cinco cadáveres degollados en una turística ciudad de Costa Rica

Etiquetas

Las autoridades costarricenses han hallado este jueves los cadáveres degollados de cinco jóvenes, la mayoría universitarios, en una casa de la turística ciudad de Liberia, según ha informado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en un comunicado.

Las víctimas, tres mujeres y dos hombres, han sido encontradas maniatadas, y en algunos casos amordazadas, con cortes profundos en sus gargantas que, de acuerdo con los primeros exámenes forenses, son la causa de la muerte, señala 'La Nación'.

Además, las fuerzas de seguridad han encontrado en la misma vivienda a una adolescente de 14 años de edad que sería familiar de una de las fallecidas. Está grave y ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica.

"Aún no hemos logrado establecer ni el móvil ni los ejecutores del hecho", ha dicho el jefe del OIJ, Walter Espinoza. Por su parte, el fiscal adjunto de Liberia, Ricardo Quirós Vargas, ha descartado "el asalto" y "la venganza" porque "no robaron nada" y "son jóvenes que no están involucrados absolutamente en nada".

El hallazgo ha sacudido al tranquilo país centroamericano, donde pese a la creciente inseguridad los sucesos de este tipo son mucho menos habituales que en otras naciones de la región como El Salvador u Honduras, azotados por la violencia de pandillas y narcotraficantes.