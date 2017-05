Lorenzo: "Tenemos que permanecer unidos y más fuertes que nunca"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) agradeció este martes el apoyo recibido durante el último Gran Premio de España en Jerez, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que llama a la unión del equipo y aficionados, "ahora más que nunca", para conseguir su objetivo de "luchar por el título mundial".

"Quiero agradecer a todos los ducatistas que me han mostrado su apoyo a través de redes sociales o que me he encontrado en persona. Me han dado mucha energía con mensajes de apoyo para creer en mí y en mis posibilidades de ir fuerte con esta moto", declaró Lorenzo en un vídeo publicado en sus cuentas de redes sociales.

El tricampeón del mundo de la categoría reina aseguró que, gracias a estas muestras de afecto, ha "creído y trabajado duro", sobre todo tras una pretemporada algo "complicada" en el que destaca la constancia como clave para haber obtenido el tercer puesto en Jerez el pasado domingo, su primer podio con la escudería italiana.

"He creído y trabajado duro, sobre todo en estas semanas y meses donde parecía todo muy complicado. Hemos continuado trabajando y al final hemos conseguido este gran resultado. En este momento tenemos que permanecer unidos y más fuertes que nunca para poder conseguir nuestro objetivo, vencer carreras y luchar por el título", concluyó.