DASTIS ESPERA QUE “EN LAS PRÓXIMAS HORAS” SE SEPA EL PARADERO DEL ESPAÑOL DESAPARECIDO EN LONDRES TRAS EL ATENTADO

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, comentó este lunes que espera que en las “próximas horas” haya noticias sobre el paradero de Ignacio Echeverría, el español que se encuentra desparecido tras el atentado de este sábado en Londres.Así lo dijo el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas, al término de su comparecencia ante la Comisión Internacional para el Desarrollo del Senado en la que informó sobre los objetivos de su departamento en esta legislatura.El ministro comentó que por el momento no hay novedades sobre el paradero de Echeverría y explicó que se está a la espera de que las autoridades británicas “nos den información” al respecto.Dastis subrayó que todavía hay víctimas mortales del atentado que no han sido identificadas y “no queremos descartar nada”. Afirmó que se está “acuciando” a las autoridades británicas para que agilicen la cuestión, ya que “esta es una cosa que no se puede prolongar en el tiempo”. Dastis confirmó que desde Exteriores se habla “constantemente” con la familia de Echeverría que, naturalmente, mantiene la esperanza como la mantenemos nosotros”, al tiempo que mostró su esperanza en que haya noticias “en las próximas horas” sobre su paradero. Ignacio Echeverría estaba el sábado en el puente de Londres en compañía de unos amigos cuando se produjeron los ataques. Llegó a abalanzarse sobre uno de los atacantes cayendo al suelo. Ese fue el último momento en que fue visto por sus amigos. Echeverría mide 1,75 metros, pesa 85 kilos y vestía unos pantalones vaqueros, un jersey oscuro y calzaba unas zapatillas Vans negras con suela blanca. Tiene una cicatriz no muy grande encima de una ceja, cerca del nacimiento del pelo, y lleva una medalla con cadena de oro. Su familia se ha puesto en contacto con los números de emergencia habilitados por el Reino Unido, con el Consulado de España en Londres y ha abierto una incidencia en el protocolo de urgencia del HSBC, empresa en la que trabaja en la capital londinense. La Embajada y el Consulado en Londres están prestando toda la ayuda posible a la familia, al tiempo que se mantienen en contacto con las autoridades británicas para obtener toda la información posible.El Consulado General de España en Londres ha puesto a disposición de los ciudadanos los siguientes teléfonos de emergencias tras el atentado: +447938633876, +447582314487 y +447712764151 (desde España); y el 07938633876, 07582314487 y 07712764151 (desde Reino Unido).