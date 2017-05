La delegada del Gobierno reitera que el análisis de huesos "pequeñitos machacados" hallados en Monesterio va a "tardar"

Etiquetas

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha indicado que no existe ninguna novedad respecto a los restos óseos hallados la pasada semana cerca de Monesterio (Badajoz), y ha reiterado que, tal y como ya se dijo en un primer momento, el análisis de los huesos "pequeñitos machacados" hallados va a "tardar".

En todo caso, ha recordado que "aparentemente" el forense "a primera vista" y de los análisis realizados vislumbró que los huesos "grandes" hallados junto a los "pequeñitos" son de "origen animal".

Así, el análisis de los huesos "pequeñitos machacados" continúa "uno por uno" para determinar si "pudiese haber" o no "alguno de origen humano".

De este modo se ha pronunciado Herrera a preguntas de los medios antes del acto de la toma de posesión del nuevo Comisario Local de Plasencia, sobre los restos óseos hallados la pasada semana cerca de Monesterio (Badajoz), localidad donde se encuentra desaparecida la mujer Manuela Chavero.

Por otra parte, la delegada del Gobierno también ha señalado que sobre la persona que se encuentra desaparecida desde hace unos días en Hornachos (Badajoz) "no" existe novedad. "No hay nada más. La situación es extraña, como todo, pero realmente no hay ningún medio ahora mismo que pueda ser una línea de investigación... se puede ver todo", ha declarado.

Asimismo, sobre un varón que se encontraba desaparecido en Plasencia (Cáceres), Herrera ha señalado que el mismo ha aparecido el fin de semana pasado en Madrid y que ha sido ingresado en el Centro Sociosanitario placentino.

También, preguntada sobre el caso de una persona que se encontraba igualmente desaparecida en Coria (Cáceres), ha apuntado que lo ocurrido ha sido "voluntariamente". "La familia era una persona separada y dejó de pagar la manutención de la niña. Parece ser que está en una pensión en Madrid, y fue una huida voluntaria", ha señalado.

ÍNDICE DE CRIMINALIDAD EN PLASENCIA

Por otra parte, la delegada del Gobierno ha destacado que mientras que en 2012 Plasencia acumulaba un 33,2 por ciento de índice de criminalidad, en 2016 el mismo ha bajado hasta un 20,44 por ciento.

En concreto, ha explicado que en infracciones penales en los últimos cinco años en dicha localidad cacereña se ha acumulado una bajada del 18 por ciento, así como que el descenso se ha producido "sobre todo" en materia de orden público (un 53 por ciento de bajada) y en patrimonio (un 29,6 por ciento de descenso).

Por otra parte, preguntada por los medios sobre efectivos de Policía Nacional en Plasencia, la delegada ha apuntado que la media en esta materia en dicha localidad es "alta" respecto a otras ciudades.

"Hay que seguir trabajando para que esté al completo (la plantilla) pero la crisis llegó a todos sitios y se está trabajando para que en años venideros se pueda llegar al cien por cien", ha dicho.