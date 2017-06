La familia de la desaparecida de Hornachos pide que intervenga la UCO en un caso con "todas las posibilidades" abiertas

Etiquetas

La familia de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en Hornachos (Badajoz) el pasado 9 de mayo, ha vuelto a pedir que intervenga la UCO en la investigación de dicho caso, sobre el cual --según ha señalado la delegada del Gobierno, Cristina Herrera-- "se barajan todas las posibilidades" y en el que "no hay ninguna 'pista'".

Al respecto, ha añadido Herrera que la investigación ha pasado ya a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz, así como en que en cualquier caso, "indirectamente está colaborando la UCO" en la misma.

Tras resaltar, asimismo, que la Guardia Civil está trabajando en este caso "mañana, tarde y noche", ha añadido que "no hay nada por ningún lado" respecto de lo que haya podido ocurrir con Francisca Cadenas, sino que "están abiertos (todos los caminos de investigación)", ha dicho.

"Se están haciendo actuaciones burocráticas, analizando teléfonos, etcétera, etcétera, pero están todos abiertos (los caminos), no hay ninguno cerrado", ha apuntado.

"No hay nada por ningún lado. Incluso ningún asunto criminal que pudiéramos incriminar algún camino y cerrar otros... Están abiertos todos (los caminos)...", ha señalado en declaraciones a los medios tras reunirse en la Delegación del Gobierno este miércoles con familiares de Francisca Cadenas.

Al respecto, la delegada ha apuntado que cuando recientemente ella apuntó "en un momento determinado que incluso se veía la posibilidad de desaparición voluntaria es porque no ha desaparecido ninguno de los caminos que esta señora haya podido desaparecer". "No es que yo digo que ha desaparecido voluntariamente, sino que se barajan todas las posibilidades, no se ha cerrado ninguna... y nuestra intención sería encontrarla de cualquier forma cuanto antes, porque el dolor compartimos que tiene la familia, la incertidumbre en esta vida es lo peor", ha incidido.

De igual manera, Herrera ha afirmado que "no" existe "todavía ninguna 'pista' por cómo o por qué haya podido ser" la "desaparición" de Francisca Cadenas; al tiempo que ha subrayado que se sigue "trabajando" en el caso.

"Se está trabajando en todos los sentidos y ya ha pasado (el caso) a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz", ha incidido, así como ha apuntado que "indirectamente está colaborando la UCO".

FAMILIA

A su vez, José Antonio Meneses Cadenas, el hijo menor de Francisca Cadenas, tras la reunión mantenida con la delegada del Gobierno, ha indicado que la familia ha vuelto a pedir que se expliquen las líneas de investigación que se están llevando a cabo y han vuelto a hacer "hincapié" en que "intervenga la UCO" en el caso.

En todo caso, ha señalado que Delegación del Gobierno les ha transmitido que "la UCO hasta que Policía Judicial no lo requiera no intervendrá", en tanto que "esto lleva una serie de protocolos y pasos que se deben seguir y hasta que no se requiera no se pondrá a disposición la UCO", ha dicho.

Sobre este respecto, ha incidido en que la familia pide que intervenga la UCO "especialmente porque es una desaparición supermisteriosa en la cual desaparece" su madre "en unas circunstancias muy extrañas y en el que desaparece a escasos 50 metros de donde vive" dicha mujer.

De igual modo, ha señalado que le han transmitido en la reunión de este miércoles que "no hay indicios de la desaparición" de su madre. "No se sabe absolutamente nada. Lo único que se sabe es el testimonio que dio el vecino que se cruzó con ella y es lo último que se sabe hasta el día de hoy", ha señalado.

Al respecto, ha apuntado que "tienen varias líneas de investigación" pero "no" pueden "dar detalles de estas líneas de investigación" a la familia porque, según ha dicho que le han transmitido, se podría "estropear la investigación que llevan a cabo la Policía Judicial y la Guardia Civil", ha apuntado.

Al mismo tiempo, el hijo menor de Francisca Cadenas ha explicado que "no hay una fecha concreta" para el desarrollo de nuevas batidas organizadas, aunque los vecinos de Hornachos y de pueblos cercanos hacen batidas "todos los sábados y domingos, en turno de mañana desde las 9,30 hasta las 13, y de tarde desde las 16,30 hasta las 20,00 horas".

También ha recordado que todos los martes se organiza una concentración en la Plaza de España de Hornachos con el "principal objetivo" de que intervenga la UCO y también para "dar apoyo y calor" a la familia.

Además, la familia de Francisca Cadenas cuenta con apoyo de la familia de Manuela Chavero, desaparecida en Monesterio. "La verdad es que nos sirve de gran ayuda porque nosotros somos nuevos en este caso igual que cualquier familia que le desaparezca un ser querido... no tienes ni idea de qué pasos a seguir... la verdad es que nos está ayudando bastante", ha concluido.

Finalmente, ha reconocido que la "normalidad es imposible" que vuelva a la familia porque "ha desaparecido" su madre, "pilar fundamental" en sus "vidas", ha dicho. "Intentas rehacer tu vida pero ves cómo no eres capaz de hacer tu vida diaria normal, porque tienes el pensamiento de encontrar a tu madre y lo único que piensas día y noche es encontrar a tu madre y encontrarla con vida", ha dicho.