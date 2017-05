La policía judicial intenta "sacar indicios" sobre la vecina de Hornachos desaparecida desde el martes

Etiquetas

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz, José María Martínez Rangel, ha avanzado que la policía judicial está "intentado sacar indicios" relacionados con la desaparición de la vecina de la localidad pacense de Hornachos Francisca Cadena Márquez a través de "manifestaciones" de gente que "pudieran haberla visto en algún lugar".

A preguntas de los periodistas sobre las labores de búsqueda de Francisca Cadena Márquez, una vecina de Hornachos de 59 años de edad desaparecida desde el pasado martes, Martínez Rangel ha destacado que se está haciendo una búsqueda con 250 voluntarios y la participación de Cruz Roja, Protección Civil o vecinos de la zona "tutelados" por la Guardia Civil.

Ha resaltado asimismo que se están haciendo "batidas en la zona" y, en concreto, en unos 30 o 40 metros "de donde estaba hasta su casa", pero que, de momento, "no hay nada". "No hemos vuelto a saber nada de ella, no tenemos más elementos de juicio", ha indicado.

Sobre la desaparición de esta vecina de Hornachos, la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha recordado que Francisca Cadena mide 1,60 de altura, su pelo es de color rubio y tiene ojos azules y que se encuentra desaparecida desde la noche de este pasado martes cuando, al parecer, fue vista por última vez tras acompañar a un matrimonio para despedirse de ellos.

Finalmente, ha señalado que en la mañana de este jueves una patrulla voluntaria, junto con la Guardia Civil o Cruz Roja, la está buscando pero que "hasta el momento no se le ha encontrado".