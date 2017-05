La familia del sexagenario desaparecido de la residencia Los Peñascales denuncia que siguen sin poder enterrarle

Etiquetas

La familia de Saturnino Garzás, el sexagenario desaparecido en diciembre de 2016 de la residencia Los Peñascales, en Torrelodones, denuncia que siguen sin poder enterrarle después de haber sido encontrado su cuerpo el pasado mes de marzo.

Los familiares aseguran que la autopsia del cadáver "lleva hecha más de un mes" pero que "aún no han podido enterrarle". En declaraciones a Europa Press, su hijo, Iván Garzás, ha criticado la "incertidumbre" con la que viven cada día y ha asegurado que, pese a que la autopsia "está hecha", no se les han informado del resultado de la misma y sigue sin saber de qué murió su padre.

"Llevamos dos meses para conocer la autopsia y para poder enterrarle. Nadie nos ha llamado ni nos ha informado de los plazos. Sólo han llamado a nuestro abogado para certificar que era él porque las pruebas de ADN eran positivas", ha añadido.

El hijo de Garzás ha denunciado que están esperando a que "lleguen los papeles" para ir a recoger el cuerpo de su padre. "Lo que falta es el tema burocrático. No sé a qué esperan, por lo menos que nos digan lo que van a tardar. Hasta que no lleguen los papeles no podemos sacarlo del Anatómico Forense", ha reiterado.

Iván Garzás ha manifestado que "no pasa nada si tardan" pero "lo suyo es que se pongan en contacto con la familia" y que "digan el plazo". "Lo que no se puede tener es a una familia pensando todos los días en lo mismo, hasta que no podamos ir a recogerlo y enterrarlo como es debido", ha indicado.

Saturnino Garzás desapareció el 26 de diciembre de la residencia concertada Los Peñascales, en Torrelodones. Su cadáver fue encontrado en una zona boscosa de Las Rozas. Según su familia, el hombre, que sufría Parkinson y Alzheimer, "se escapó" del geriátrico. De la investigación del caso se ha hecho cargo el Juzgado Número 1 de Collado Villalba.