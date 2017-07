La Asociación Balear de Comadronas reclama el acceso universal y gratuito a los servicios de planificación familiar

Etiquetas

La Asociación Balear de Comadronas ha reclamado el acceso universal y gratuito a los servicios y métodos de planificación familiar coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Población.

La presidenta de la asociación, Isabel Sampedro, ha señalado este martes "la necesidad de que el acceso a los métodos anticonceptivos más habituales sea gratuito, ya que el pago de los mismos perjudica a los grupos más vulnerables".

Sampedro ha reivindicado también "la necesidad de reforzar la educación afectivo-sexual basada en la evidencia y en la educación integral obligatoria para todo el alumnado, desarrollando guías de contenidos para programas de educación sexual".

Según la presidenta, "es importante formar e informar a las mujeres porque una mujer empoderada está mejor preparada a la hora de tomar decisiones sobre su vida reproductiva".

La Asociación de Comadronas también ha recordado que "la planificación familiar no es únicamente responsabilidad de las mujeres, sino de las parejas, y que no solo previene de embarazos no deseados, sino también enfermedades de transmisión sexual y, de una forma más general, engloba la promoción de la salud desde la educación sexual en la adolescencia".