ESPAÑA OCUPA EL PUESTO 16 EN EL RÁNKING EUROPEO DE ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

- Lleva cinco años sin impulsar campañas de sensibilización. El Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo sitúa a España en el decimosexto lugar en su ranking de acceso a los métodos anticonceptivos modernos, una lista que lideran Francia y Reino Unido. El organismo comunitario destaca que España no cuenta con una página web estatal con información respecto a estos productos.Los resultados del estudio muestran que en España hay poca información en Internet sobre anticoncepción y, además, la que hay no está financiada públicamente, según refleja el ‘Atlas de la Anticoncepción’ elaborado por esta entidad, un mapa que muestra la facilidad con que los ciudadanos pueden hacerse con métodos anticonceptivos como condones o píldoras.En general, Europa occidental tiene mejor acceso a la anticoncepción que Europa oriental. Sin embargo, una excepción notable es Moldavia, que está en el lugar más alto del ranking con el cuarto lugar. Los países de la Unión Europea dominan los 10 primeros lugares. No obstante, también hay seis Estados miembro de la Unión Europea entre los 10 países con peores resultados: Bulgaria y Grecia están cerca del final de la lista, sólo por delante de Rusia.El Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo valora positivamente a los países que cuentan con información sobre los diversos tipos de anticonceptivos, dónde obtenerlos y si se reembolsa su pago, máxime si estos datos son proporcionados por el propio Gobierno. Éste no es el caso de España.Mientras muchos otros países cuentan con sitios web dirigidos por compañías farmacéuticas u ONG, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Grecia y Rusia no tienen ningún portal en línea donde consultar dichas cuestiones. CINCO AÑOS SIN CAMPAÑASEspaña se encuentra “en posiciones medias en este estudio”, según informó la Federación de Planificación Familiar Estatal, que presentó este miércoles en Madrid el Atlas elaborado por el organismo europeo.Sin embargo, el Gobierno español no ha realizado campañas de información o sensibilización sobre el uso del preservativo y otros métodos anticonceptivos en los últimos cinco años y existe un “déficit en la financiación de los métodos anticonceptivos, que además es desigual dependiendo de las diversas comunidades autónomas”, denunció la institución.