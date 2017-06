PSOE. LA “AMENAZA” DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS DEMANDAS DEL TERCER SECTOR ABREN EL 39 CONGRESO FEDERAL

Etiquetas

- El Tercer Sector pide un futuro "con garantías de derechos sociales" y advierte de que "un país desigual es pobre". Las “amenazas” del cambio climático y las demandas del Tercer Sector abrieron este sábado el 39 Congreso Federal que los socialistas ubican este fin de semana en Madrid.Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, subió al escenario en la inauguración de este congreso en representación de organizaciones como Greenpeace, SEO Birdlife o Amigos de la Tierra, entre otros, desde donde demandó que la ecología no solo sea “una promesa más de los partidos”, sino que se convierta en la “columna vertebral” de las acciones. En este momento, apostó por una ley de cambio climático y transición energética “exigente” cuya una de sus metas sea la “descarbonización total de la economía” para 2050.Para ello agradeció al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, su implicación en estas cuestiones, para las que pidió “acelerar” liderazgos que sean “fuertes” que estén acompañados de “mucha más ambición” y “coherencia política”. Destacó además que los socialistas se hallan en un momento “imparable” en el que quiere “reconectar” con la sociedad y “mirar al futuro” para atender también a los efectos del cambio climático. “Las organizaciones ecologistas trabajamos a contrareloj”, subrayó, para seguidamente ensalzar que “no habrá paz en un planeta sin agua y sin bosques” si no existe “solidaridad” ante la “amenaza” contra los derechos humanos que implica el cambio climático. REIVINDICACIONES TERCER SECTORLa vicepresidenta de participación y desarrollo territorial de la Plataforma del Tercer Sector, Estrella Rodríguez, expresó las reivindicaciones del sector en un momento en el que “necesitamos volver a tener certezas” y “no abandonar a la suerte” a las personas, ya que “en esta realidad líquida todos somos vulnerables”.“Hoy estamos aquí, pero mañana estamos al otro lado y al otro lado podemos ser vulnerables o pobres”, remarcó, antes de subrayar que “hay que hablar de pobreza sin tener miedo”. En este sentido, pidió que no se pongan “parches y remiendos” y se hagan verdaderas políticas para “abordar las causas” y facilitar soluciones.Abogó por empezar por asegurar “un empleo decente” y para ello se requiere que se pongan en marcha “políticas de empleo inclusivas”. “Vivimos en un mundo que parece que tiene dos claves: la capacidad para dejar a muchas personas atrás y la inseguridad, la sensación de que no pisamos en firme”, alertó.Ante esta situación, Rodríguez reivindicó “que los derechos sociales sean fundamentales” e instaurar “el diálogo civil”. “Queremos un futuro con garantías de derechos sociales, porque un país desigual es un país pobre”, reflexionó.En el cónclave socialista también estuvieron presentes representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ONCE y su Fundación, Fiapas, Cruz Roja, Asociación Estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales, Confederación española de personas con discapacidad, Confederación Estatal de personas sordas, Plataforma de la Dependencia, Plataforma de pacientes, Mensajeros de la Paz, Plataforma de Pacientes, Plataforma de la infancia, Consejo General de enfermería y Save The Children. ‘STARTUPS’También hubo momento para defender las “nuevas ideas y propuestas” por parte de Carmen Bermejo, la presidenta de la asociación española de StartUps, que celebró la incorporación de Francisco Polo a la Ejecutiva de Pedro Sánchez como responsable de Emprendimiento, Ciencia e Innovación. Bermejo advirtió de los retos que se ponen encima de la mesa “que no son tecnológicos, sino sociales” en una sociedad que tiene que replantear “algo tan básico como es la motivación humana”. Demandó aspirar a una “sociedad más libre”, tarea que, dijo, no va a ser fácil, pero que concluya con la necesidad de construir nuevas metas.