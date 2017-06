Arrimadas (Cs) a Puigdemont: "Los enemigos de Catalunya son el paro, la pobreza y la desigualdad"

Etiquetas

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya vinculado la independencia y la lucha contra la pobreza en su comparecencia en el pleno del Parlament: "Los enemigos de Catalunya son el paro, la pobreza y la desigualdad".

Puigdemont ha comparecido este miércoles en el pleno del Parlament para rendir cuentas de la aplicación de las medidas aprobadas hace un año en la Cámara catalana contra la emergencia social, y Arrimadas ha dicho que esperaba "que no se hablara de independencia: pero no, si Puigdemont sale al atril y no habla de independencia no sería Puigdemont y no sabría de qué hablar".

Considera irresponsable que se haya referido a la solidaridad territorial al hablar de la lucha contra pobreza, y le ha preguntado si cuando era alcalde de Girona "iba a los barrios ricos a criticar a los barrios pobres y a decirles que les estaban robando".

Arrimadas ha reivindicado a Cs como la oposición responsable y ha dicho que entiende que es muy difícil para un gobierno afrontar un crecimiento de las necesidades sociales mientras caen los recursos económicos, pero apoyar al Govern en esta lucha es muy complicado porque, según ha dicho, "sólo piensa en una cosa", la independencia.

"Intentan construir un Estado mientras desballestan el Estado del Bienestar, y es más importante garantizar el bienestar de los catalanes que crear un Estado nuevo", ha defendido, y ha urgido a luchar contra una pobreza que va en aumento y que afecta principalmente a las mujeres.