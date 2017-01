MANOS UNIDAS LANZA UNA CAMPAÑA PARA COMBATIR LA ESPECULACIÓN ALIMENTARIA Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Etiquetas

Manos Unidas ha lanzado la campaña 'El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida' para sensibilizar a la población sobre las causas y problemas que generan la pobreza y la importancia de combatirla a través de acciones como la lucha contra la especulación alimentaria y el desperdicio de alimentos.Para lograrlo, celebrará numerosos eventos en España hasta el domingo 12 de febrero, día en el que se celebrará la Jornada Nacional de Manos Unidas, y durante todo el año hará hincapié en tres cuestiones que considera esenciales y urgentes para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo como son el desperdicio de alimentos, la lucha contra la especulación alimentaria y el compromiso con una agricultura respetuosa con el medio ambiente que asegure el consumo local.Esta campaña se enmarca dentro del Trienio de Lucha contra el Hambre (2016-2018) en el que Manos Unidas está trabajando para dar respuesta a las causas y problemas que provocan el hambre en el mundo. Según los datos que maneja la organización, en España cada año 1.300 millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo acaban en la basura, pese a que el hambre representa el mayor riesgo para la salud en el mundo, según el último informe del Programa Mundial de Alimentos (2015).Por este motivo, hasta el 12 de febrero, 27 misioneros y expertos recorrerán 51 ciudades españolas para compartir su experiencia y sensibilizar a los ciudadanos sobre la situación de pobreza y hambre que hay en muchos países de distintos continentes.Gloria Inés González, directora de una escuela en Haití, manifestó durante el acto de presentación de la campaña, que su país es "el paraíso pobre de latinoamérica". En Haití, relató, "no hay mucha hambre, hay demasiada", y alertó de que "en los próximos tres meses llegará la crisis de hambre más importante del año".En su opinión, "las personas de allí podrían ser capaces de autosostenerse, pero el desempleo, el desconocimiento de técnicas agrícolas y la falta de servicios básicos está haciendo que la gente se muera de hambre".Por su parte, el experto en derechos humanos Jaime Absalón, que trabaja en Colombia con comunidades campesinas e indígenas "que luchan por tener un territorio y que son amenazados o desplazados", indicó que es necesaria defender a las víctimas de esta situación.Explicó que la situación de Colombia es complicada porque "hay mucha hambre debido a que no hay posibilidad de explotar la tierra colombiana y el Gobierno no apoya a los campesinos ni a los indígenas para que produzcan".Además, ahora que los grupos guerrilleros y el Gobierno han conseguido un acuerdo de paz "los asesinatos de personas encargadas de defender el movimiento social del país se han incrementado".Por su parte, el experto en desarrollo rural en Perú Juan Rey señaló que "la situación actual de los campesinos de este país es de mucha pobreza" y apuntó que "la desigualdad es tan grande que existen zonas en las que el hambre y las necesidades son extremas".