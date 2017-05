MADRID. CS DENUNCIA UN ASENTAMIENTO ILEGAL JUNTO AL PUENTE DE VENTAS

Etiquetas

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, denunció este miércoles un asentamiento ilegal de personas que viven y duermen en la calle junto al puente de Ventas, se ganan la vida limpiando parabrisas supuestamente por encargo de mafias y generan problemas de convivencia vecinal.Villacís se desplazó al lugar, uno de los 135 asentamientos ilegales que dijo que existen en Madrid, para denunciar las condiciones indignas en las que viven estas personas y a la vez los problemas que supone para los vecinos del barrio que coman, duerman, almacenen sus cosas en las alcantarillas, hagan sus necesidades en el lugar y dejen sus residuos en la calle, con la consiguiente proliferación de ratas.La portavoz de Cs criticó que el Ayuntamiento “no está haciendo nada para evitar esto” y pidió que se reúna la Mesa para afrontarlo, ya que dijo que hace meses que no se convoca. “No podemos hacer la vista gorda; no es normal que no se haga nada y se mire para otro lado”, insistió.Un activista irrumpió en la intervención de Villacís acusando a Ciudadanos de ser “la muleta del PP” en la Comunidad de Madrid y por tanto prorrogando la realidad política que a su juicio ha generado la situación de pobreza que se expresa en situaciones como ésta. La portavoz de Cs trató de hablar con él y justificar la iniciativa de su grupo municipal, también en defensa de los pobladores de este asentamiento.